La JS Kabylie a réalisé une mauvaise opération, en s’inclinant face aux Tunisiens de l’ES Tunis 0-1 (mi-temps : 0-0), vendredi soir au stade olympique du 5 juillet, comptant pour les quarts de finale (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les visiteurs ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roues en dominant les débats, mais sans pour autant prendre à défaut la défense des « Canaris », qui a bien veillé au grain. La formation de la ville des Genêts a procédé par des contres dont l’une d’elles a failli faire mouche. Servi par Boualia, Boumechra a vu son puissant tir dans la surface dégagé difficilement en corner par le portier tunisien Ben Chérifia (28e).

Dans le dernier quart d’heure de la première période, les joueurs de Miloud Hamdi sont montés d’un cran, profitant des espaces laissées par les Tunisois, mais leurs tentatives n’ont pas été fructueuses. La possession de balle de l’Espérance était assez évidente au terme de la mi-temps, en atteignant les 65% ce qui explique la domination des Tunisiens face à une équipe de la JSK qui n’a pas osé. Après la pause, l’EST est parvenue à ouvrir le score grâce à Mohamed Ali Ben Hamouda (54e), profitant d’un manque de concentration de la défense de la JSK. Touchés dans leur amour propre, les « Canaris » ont multiplié les tentatives dans l’espoir d’égaliser, mais leurs essais ont manqué de concentration et de lucidité. Les « Sang et Or » ont réussi à préserver leur précieux avantage jusqu’au sifflet final de l’arbitre égyptien Mohamed Amin Omar. La seconde manche se jouera le samedi 29 avril au stade Hamadi Agrebi de Radés (20h00). En cas d'un exploit, la JSK affrontera en demi-finale le vainqueur de l’autre quart de finale entre Al-Ahly SC d’Egypte et le Raja Casablanca.

Les quarts de finale (aller) de la Ligue des champions se poursuivront samedi avec au menu : Simba SC (Tanzanie) - Wydad Casablanca, Al-Ahly SC (Egypte) - Raja Casablanca, et CR Belouizdad (Algérie) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).