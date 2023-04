Le Danois Jonas Vingegaard a prolongé de trois ans son contrat avec la formation Jumbo-Visma, jusqu'en 2027, a annoncé mardi la formation néerlandaise dans un communiqué.

"J'ai vécu une expérience fantastique avec l'équipe qui m'a soutenu dans tous les domaines pour que je devienne le coureur que je suis aujourd'hui", a commenté le vainqueur du dernier Tour de France dans ce communiqué.

"C'est ici que je peux réaliser tout mon potentiel. Nous allons certainement atteindre un niveau encore plus élevé ensemble", a-t-il poursuivi. Vingegaard, 26 ans, avait rejoint la structure néerlandaise en 2019. Il compte 20 victoires à son palmarès. Cette saison, il a remporté trois étapes et le classement général tant du Tour de Galice (O Gran Camino) que du Tour du Pays basque. Les dirigeants de Jumbo-Visma se sont réjouis de cette prolongation de contrat, le manager général Richard Plugge estimant que le Danois "convient parfaitement" à l'équipe tant "il est désireux d'apprendre et facile à entraîner".

"C'était un diamant brut lorsqu'il est arrivé dans l'équipe. Ensemble, nous nous sommes développés de manière significative, pour finalement remporter le Tour de France", a expliqué Plugge alors que la Grande Boucle sera à nouveau le grand objectif du coureur cet été.

Cette prolongation de contrat intervient alors que le parraineur majeur de l'équipe, la chaîne de supermachés Jumbo, s'interroge sur la poursuite de ses activités en tant que sponsor principal après 2024, selon les médias néerlandais.

La structure Jumbo-Visma finance les activités d'équipes cyclistes mais aussi de patinage de vitesse, autre discipline très populaire aux Pays-Bas.