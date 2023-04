Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, vendredi, ses vœux aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), aux corps constitués et au personnel du secteur de la santé, à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Fitr. "Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à tous les vaillants éléments de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, officiers, sous-officiers et Djounoud campés dans toutes les unités et les régions et aux braves éléments stationnés aux frontières.. Puisse l'Algérie demeurer fière et digne... Puissiez-vous demeurer une précieuse ressource pour elle", a écrit le Président Tebboune sur sa page Twitter.

Le président de la République a également présenté ses vœux les meilleurs aux éléments des corps constitués: Gendarmerie nationale, Police, Protection civile et Douanes. "Mes meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd El Fitr aux éléments des corps constitués de la Gendarmerie nationale, de la Police, de la Protection civile et des Douanes qui veillent à la protection de l'Algérie", a encore écrit le chef de l'Etat.

Le Président Tebboune a également adressé ses vœux au personnel du secteur de la santé. "Je présente mes meilleurs vœux à nos médecins et au personnel du secteur de la santé en cette occasion de l'Aïd El Fitr. Mes vœux de santé et de bien-être et mes souhaits pour un prompt rétablissement de tous les malades".