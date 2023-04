La promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel que recèle la wilaya d’Ouargla et ses prolongements africains figure au programme commémoratif du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on appris des responsables de la Direction de la Culture et des arts.

Intervenant en ouverture du mois du patrimoine tenue, mercredi soir à la bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Tidjani", en présence des autorités locales, des représentants des institutions culturelles et des associations concernées, le directeur de la Culture et des arts, Mokhtar Guermida a indiqué que cette manifestation, placée cette année sous le signe "le patrimoine culturel algérien et sa profondeur africaine", tend à promouvoir le patrimoine culturel que recèle la région et ses prolongements africains'.

"La wilaya d’Ouargla constitue un point de brassage des cultures africaines, dont les repères et sites archéologiques, le design architectural, les effets vestimentaires, les arts et le chant en témoignent, outre le rayonnement religieux des zaouïas de la région qui recensent de nombreux adeptes en Afrique", a affirmé M. Guermida.

L’inauguration de cette manifestation a été rehaussée par des expositions d’artisanat, dont le tissage, la mégisserie, la couture traditionnelle, la bijouterie, des arts plastiques, ainsi que des manuscrits, des instruments de musique et des équipements d’harnachement. L’animation des rencontres, journées d’études et communications, sur le patrimoine culturel, dont "les repères africaine dans le bâti Ouargli", figurent au programme commémoratif qui prévoit également une conférence régionale sur "la carte archéologique algérienne", un concours de la photographie d’un site archéologique et un atelier de formation sur l’art de sablage.

L’on retient également des ateliers d’initiation des enfants aux métiers d’artisanat, d’initiation aux jeux traditionnels, l’animation des exhibitions artistiques, des soirées sur le thème avec la participation des associations locales, des artisans et des institutions culturelles, ont indiqué les organisateurs. Des émissions radiophoniques de vulgarisation du patrimoine matériel et immatériel de la région seront également animées par des cadres du secteur de la Culture et des arts.