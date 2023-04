Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a réitéré, mercredi à Alger, la détermination de l'ANP, sous le commandement du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, aux cotés des fidèles enfants du pays, à "mettre en échec les manœuvres et les machinations des ennemis de l’Algérie", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Afin d’atteindre ces nobles objectifs, nous nous sommes engagés, au sein de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, sous le commandement de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, aux cotés des fidèles enfants de notre patrie et conformément aux missions constitutionnelles assignées, à faire honneur au serment des vaillants Chouhada et des valeureux moudjahidine, et d’œuvrer inlassablement et avec détermination à mettre en échec les manœuvres et les machinations des ennemis de l’Algérie, hostiles qu'ils sont à son unité et à sa cohésion sociale, culturelle et civilisationnelle", a-t-il affirmé dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement de la Garde Républicaine.

Lors de cette rencontre tenue à l'occasion d'une visite de travail et d’inspection effectuée ce mercredi au siège du Commandement de la Garde Républicaine, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a souligné qu'"il est du devoir de chaque citoyen loyal envers l’Algérie d’engager tous les efforts et toute la force nécessaire pour l’instauration de la sécurité et la consolidation des facteurs de paix et de stabilité dans notre cher pays et réunir les exigences de son développement et de son progrès à même de lui permettre d'occuper la place qu'il mérite dans le concert des nations".

"J’ai insisté, à maintes reprises, sur le fait que l’instauration de la sécurité et le renforcement des facteurs de paix et de stabilité dans notre cher pays, ainsi que la consolidation des exigences de son développement et de son progrès à même de lui permettre d’occuper la place qu’il mérite dans le concert des nations, constituent de grands défis que chaque enfant fidèle à cette noble terre se doit de relever, en ne lésinant sur aucun effort", a-t-il encore affirmé dans cette allocution d’orientation, diffusée par visioconférence à travers l’ensemble des unités de ce Commandement.

Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre de ses visites d’inspection aux différentes composantes de l’ANP, le Général d’Armée Saïd Chanegriha qui était accompagné du Général d’Armée Ben Ali Ben Ali, Commandant de la Garde Républicaine, "a observé un moment de recueillement à la mémoire du héros et Chahid +Mohamed Belouizded+ dont le siège du Commandement est baptisé de son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada", ajoute le communiqué du MDN. Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a suivi les interventions des personnels du Commandement de la Garde Républicaine et s’est enquis de leurs préoccupations et propositions. "Il a tenu, par la même occasion, à saluer les efforts soutenus fournis à tous les niveaux, avant de donner un ensemble d’orientations générales à l’assistance", note la même source.

"A l’issue, Monsieur le Général d’Armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le Chef d’Etat-Major de la Garde Républicaine, portant essentiellement sur les divers domaines d’activités afférentes à l’état d’avancement du plan de développement de ce Commandement", conclut le communiqué.