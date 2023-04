Quelques 120.000 fidèles ont effectué vendredi la prière de l'Aïd Al-Fitr, dans la mosquée bénie Al-Aqsa à El Qods occupée malgré toutes les restrictions sionistes, selon l'agence Wafa.

Le Département des waqfs islamiques à El Qods occupée a déclaré que "120.000 fidèles ont effectué des prières de l'Aïd dans les cours et à l'intérieur de la mosquée bénie d’Al-Aqsa, malgré les strictes mesures imposées par les forces d’occupation sionistes".

Les forces d'occupation sionistes "ont frappé les jeunes palestiniens avec des bâtons près de la porte des Lions à El Qods occupée, alors qu'ils se rendaient à la prière de l'Aïd al-Fitr à la mosquée Al-Aqsa", a-t-on souligné.

"Pendant le mois de Ramadan, les Palestiniens ont été exposés aux harcèlements et aux agressions de la part des forces d’occupation sionistes lors de leurs entrée dans la mosquée d’Al-Aqsa ou alors qu’ils se trouvent à l’intérieur de la mosquée sainte", a-t-on ajouté.

Détenus palestiniens : la communauté internationale doit assumer ses responsabilités Détenus palestiniens : la communauté internationale doit assumer ses responsabilités RAMALLAH - Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités juridiques envers les prisonniers palestiniens, en œuvrant à mettre fin à leur détention illégale".

Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée du prisonnier palestinien et repris par l'agence de presse Wafa, la diplomatie palestinienne a précisé que "le système de détention de l'occupation sioniste est une partie principale de sa collection d'outils coloniaux pour intimider et persécuter le peuple palestinien, afin de servir ses différents objectifs, dont le transfert forcé, le déplacement massif et la confiscation des terres et leur annexion".

Le ministère a fait savoir, par ailleurs, qu"'au cours de ces cinq dernières décennies, l'entité sioniste a détenu plus de 800 000 Palestiniens, dont des enfants et des femmes". Il précise qu'"actuellement il y a quelque 4 800 détenus, dont 29 femmes et 170 enfants dans les geôles de l'occupant".

Rappelant que la défense des détenus est centrale pour la libération du peuple palestinien, le ministère "a salué le courage et le combat des détenus dans toutes les prisons de l'entité sioniste contre l'oppression de l'administration sioniste".