Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) lancera prochainement dans le cadre de la finance islamique de nouveaux produits de financement destinés aux projets d'investissement notamment le financement de l'approvisionnement de matière première pour les entreprises, a indiqué le chef de département de la finance islamique au niveau de cette banque publique, Sofiane Mazari.

Le responsable a précisé à l'APS que "la nouvelle orientation de la banque publique porte sur l'accompagnement des entreprises désirant concrétiser des projets d'investissement durant le cycle d'exploitation notamment à travers le financement de l'approvisionnement de la matière première aux entreprises dans le cycle de production, pour contribuer à la réalisation de la relance économique".

Evoquant les objectifs de la finance islamique, il a cité sa contribution au financement de l'économie nationale en drainant les épargnes et en les réinjectant pour financer l'activité d'investissement d'autant plus qu'il y a un cadre juridique régissant ce domaine. Ces nouveaux produits seront ajoutés à ceux de la finance islamique lancés par le CPA fin 2022 au profit des entreprises et des professionnels pour financer les investissements fonciers voire même le matériel, en vue "d'encourager les entreprises désirant investir et concrétiser leurs projets en leur octroyant des crédits pour acquérir ces produits via la finance islamique", a-t-il fait savoir.

Selon le responsable, le CPA a recouvré dans le cadre de la finance islamique 23 milliards de DA de dépôts jusqu'à mars dernier, la plupart provenant des particuliers. Il a dévoilé de nouveaux de produits de financement qui renforceront la gamme actuelle destinée aux particuliers à l'instar du financement pour l'aménagement de logements.

La Banque CPA dispose également d'un programme d'extension du réseau de la finance islamique, actuellement présent dans 96 guichets à travers le territoire national, pour la renforcer avec près de 15 guichets à l'avenir, a-t-il relevé.