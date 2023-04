Si le pétrole, le gaz et les ressources minières constituent le réservoir du désert algérien et la soupape de sécurité de l'économie nationale, ce même désert regorge d’une richesse naturelle inépuisable : les dattes, notamment l’inégalée "Deglet Nour".

Malgré la concurrence à l'échelle mondiale des pays leaders dans la production de dattes, à l'instar de l'Egypte, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Irak, et les campagnes mensongères orchestrées par des parties qui ont tenté d’exclure les dattes algériennes des marchés mondiaux et œuvré à déprécier ce produit de qualité supérieure, les spécialistes sont unanimes : "Deglet Nour" reste la reine des dattes à travers le monde de par son goût savoureux, sa couleur dorée translucide et sa texture moelleuse. Le dernier exemple en date de cette reconnaissance internationale de la qualité des dattes algériennes est la récente classification de "Deglet Nour", par le célèbre site "TasteAtlas", à la première place mondiale des meilleures dattes.

Il ne fait aucun doute que cette place de choix occupée par les dattes algériennes tient d'abord à leurs caractéristiques uniques, mais aussi à l'intérêt et au soutien accordés par l'Etat, notamment ces dernières années, au développement de cette filière, du financement au stockage en passant par la prise en charge partielle des frais de transport et l'organisation de salons promotionnels à l'étranger, en vue d'améliorer la production quantitativement et qualitativement et d'augmenter le volume des exportations. L'Algérie occupe la quatrième place mondiale en termes de production de dattes, avec une production de plus d'un million de tonnes par an, soit plus d'un dixième de la production mondiale (environ 10 millions de tonnes par an), sachant que la production nationale de dattes a doublé par rapport à il y a dix ans.

En 2021, l'Algérie s'est classée à la septième place mondiale en termes d'exportations de dattes, avec environ 77.000 tonnes, pour une valeur totale de près de 80 millions de dollars.

En 2017, les exportations de dattes ne dépassaient guère 47.000 tonnes, pour une valeur de 52 millions de dollars.

L'Algérie exporte ses dattes vers 75 pays dans le monde et compte porter ce nombre à 150 pays à moyen terme pour augmenter le volume des exportations à pas moins de 250 millions de dollars. Le nombre des exportateurs des dattes dépasse actuellement 360 opérateurs, l'objectif étant d'atteindre 1000 exportateurs.Outre la qualité, l'utilisation par les producteurs de dattes en Algérie de pesticides sûrs pour la santé et autorisés sur l'échelle mondiale en matière de lutte contre les parasites agricoles (comme le charançon et le boufaroua), constitue un autre facteur qui a encouragé la commercialisation de la datte algérienne "Degla" dans les marchés mondiaux en toute confiance et avec mérite.

L'Algérie dispose de près de 20 millions de palmiers plantés sur une superficie de 170.000 hectares à travers plusieurs wilayas du sud du pays, notamment à Biskra qui compte à elle seule 4,5 millions de palmiers, El Oued, El Meghaier, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaa, Adrar, Bechar et Timimoun, soit 17 wilayas productrices de dattes recensées en Algérie par les spécialistes. En sus de Deglet nour, le sud algérien recèle, selon les spécialistes, plus de 350 variétés de dattes dont la Mech-Degla, Bamekhlouf, Cheikh, El Menguer, Tefaza, Frana, Aguaz, Ahertana, Tizrazi, Tizizaout, El Ghers, Tinasser, Messaoudia, Tingour, El Hamraya, Tinedkane, Ezahdi, Tamliha, Tinedjdel, Tantboucht, Tizizaou, Ouakili, Yakhal, Sebaa et autres. Parallèlement au développement de la production de dattes, l'industrie manufacturière dans cette filière est devenue une industrie à part entière, avec plus de 30 produits secondaires de dattes et dérivés recensés (produits alimentaires et paramédicaux, aliments de bétail, ...), qui sont aussi des produits du terroir de qualité aux perspectives prometteuses en matière d'exportation.