Le Groupe Industriel Engrais et Produits Phytosanitaire, "ASMIDAL" met le cap aujourd'hui sur l'optimisation de sa ligne de production grâce aux investissements importants lancés au cours des trois dernières années, et ce après avoir contribué pendant des décennies au développement du secteur agricole en Algérie avec la production de différents types d'engrais.

Depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, l'Algérie a mis en place des politiques judicieuses pour assurer l'exploitation de ses richesses et amorcer le développement de ses industries, notamment après la nationalisation des mines en 1966 et des hydrocarbures en 1971, en lançant plusieurs projets de réalisation de grandes usines dans plusieurs domaines, dont le Groupe des engrais azotés à Oran entré en service en 1970, suivi du Groupe d'engrais phosphatés à Annaba en 1972, deux affluents importants de la révolution agraire.

Après des années d'activités intenses au service des agriculteurs à travers le pays, les usines d'Annaba et d'Oran ont été fusionnées et le Groupe Industriel Engrais et Produits Phytosanitaire, "ASMIDAL", est né en septembre 1984, après la restructuration de la Société nationale de transport et de la commercialisation des hydrocarbures, Sonatrach.

L'ancien ingénieur au complexe des engrais phosphatés à Annaba (Fertial), Abdelmalek Layachi se rappelle de cette période étant l'un des premiers ingénieurs à relever le défi de réussite de la production des engrais en Algérie. Il avait bénéficié avec d'autres étudiants, à la fin des années 1970, de bourses d'études en Grande-Bretagne dans le cadre de la stratégie de l'Algérie visant à former une main d'œuvre qualifiée capable de gérer les différentes usines.

"J'ai terminé mes études en 1982 et après deux ans de travail au complexe d'Annaba, les pouvoirs publics avaient décidé de restructurer Sonatrach et de lancer Asmidal, une décision prise en vue de relancer la production des engrais", a confié M. Layachi dans une déclaration à l'APS, évoquant les nombreux défis confrontés en vue d'assurer le bon fonctionnement des unités de production.

Il a cité notamment les défis relatifs à la disponibilité des pièces de rechange. "Nous avons adopté des solutions innovantes car l'importation était complexe et prenait du temps à cette époque", a-t-il dit.

Vu la grande expérience des ingénieurs retraités "les unités de production font appel à ces derniers jusqu'à présent", a-t-il souligné tout en souhaitant voir des programmes de formation de haut niveau "pour former une nouvelle génération de main d'œuvre qualifiée et capable de reprendre le flambeau".

En 2012, le groupe ASMIDAL s'est doté de trois filiales et de quatre holdings spécialisées dans la production, la commercialisation et le développement des engrais, des aliments et des produits phytosanitaires, la maintenance industrielle, la formation, le gardiennage et l'accompagnement sécuritaire.

Conscient de l'importance de la qualité dans le développement du secteur agricole, le groupe a renforcé ses structures avec deux laboratoires d'analyse des produits bruts, d'engrais, de sols et d'eau destinée à l'irrigation à Bouira et à Biskra. Il dispose également de deux unités réservées aux produits phytosanitaires dans leur forme liquide et en poudre à Blida et à Alger et de deux autres unités de fabrication d'aérosols sous forme de vaporisateur à Mascara et à Batna.

Des investissements importants depuis 2020

La filière des engrais n'a eu de cesse de relever des défis depuis l'indépendance. Après la révolution agraire dans les années 70 du siècle dernier, le secteur tend aujourd'hui à relever le défi en contribuant à la réalisation de l'objectif de la sécurité alimentaire tracé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Depuis 2020, le groupe a lancé des investissements importants en vue de développer ses activités, de répondre aux besoins des agriculteurs en termes d'engrais et de s'orienter vers l'exportation, à l'instar du projet de production d'herbicides (solide et liquide), qui sera réalisé dans la zone de Bir Labiod dans la commune de Guidjel (Sétif). A l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le groupe a lancé, en 2022, le projet du phosphate intégré, un investissement qui s'élève à près de 7 Mds Usd, dans le cadre d'un accord de partenariat algéro-chinois. Il s'agit d'un projet de grande envergure qui englobe le développement et l'exploitation d'une mine de phosphate à Bled el Hadba (Tebessa), la transformation chimique des phosphates à Oued Kébérit (Souk Ahras), la fabrication des engrais à Hadjar Soud (Skikda), et les installations portuaires du port d'Annaba.

Vu que l'Algérie tient compte également des dimensions sociales des différents projets, le projet du phosphate intégré permettra d'apporter une grande dynamique à la région est du pays, avec la création de près de 12.000 postes d'emploi lors de l'étape de création, 6.000 emplois directs et près de 24.000 emplois indirects lors de la mise en service.

Le groupe travaille également, depuis octobre 2021, sur un projet de production de 200.000 tonnes d'aliments de bétail et de volaille de type "Phosphate mono-calcique/di-calcique" et de 120.000 tonnes d'engrais de type "triple super phosphate", grâce à la Société algérienne de la nutrition animale et végétale créée par "ASMIDAL" dans le cadre d'un partenariat avec le groupe MANAL, lequel permettra la valorisation du phosphate de Djebel El-Onk à Tébessa et la substitution à l'importation des produits destinés à l'alimentation animale et la nutrition végétale. En mai 2022, le groupe avait obtenu la majorité des actions de la société 'Fertial" (51%) ce qui lui a permis d'engager les investissements nécessaires en vue de préserver les capacités de production de la société ainsi que les postes d'emploi.

Lors des travaux du 29eme Congrès international des fertilisants organisé en février dernier par l'Association arabe des fertilisants (AFA), le Groupe ASMIDAL a obtenu la qualité de membre au sein de plusieurs structures de l'AFA, un exploit qui demeure le premier du genre en matière de représentation des entreprises algériennes au sein des structures de l'AFA depuis sa création en 1975, sachant que la présidence du conseil d'administration est assurée par le PDG du Groupe Asmidal, Mohamed Taher Heouaine, désigné également, récemment, ambassadeur du continent africain auprès de l'Association internationale des engrais (IFA) pour la session 2023/2024.