Faire du sport régulièrement n'est pas seulement bon pour votre cœur, c'est aussi un excellent moyen de ne pas souffrir des gencives. Des chercheurs allemands ont découvert que les hommes sédentaires souffrent beaucoup plus de gingivite que les sportifs.

S'il fallait une raison de plus pour vous donner envie de vous remettre aux sport, la voici : des chercheurs allemands de l'Université de Hanovre ont découvert que faire du sport régulièrement n'est pas seulement bon pour réduire le risque de maladie cardio-vasculaire mais que c'est aussi bon pour vos dents ! Et plus précisément pour vos gencives. Pour cette étude, les chercheurs allemands ont suivi 72 hommes d'âge moyen (entre 45 t 65 ans) et ayant une activité professionnelle qui les oblige à rester assis la quasi-totalité de la journée. L'état de leurs gencives a été évalué et ils se sont aperçus que les hommes qui pratiquent une activité physique régulière avaient 40% de risques en moins de souffrir des gencives que ceux qui sont 100% sédentaires.

« Faire du sport fait partie d'une hygiène de vie globale. Les hommes les plus sédentaires sont aussi des hommes qui vont avoir tendance à grignoter plus souvent et à consommer plus de boissons sucrées, ce qui a un effet évident sur leur santé bucco-dentaire » soulignent les chercheurs.

Avoir des gencives en bonne santé est important pour la santé des dents. En les déchaussant petit à petit et en entrainant une perte de soutien osseux, les troubles des gencives peuvent même entrainer la chute des dents chez les adultes.

Un saignement des gencives n'est jamais anodin. Si vous avez l'habitude de saigner lorsque vous vous brossez les dents, si vous avez mal aux gencives ou qu'elles sont rouges et gonflées, il est donc important de consulter rapidement votre dentiste afin d'établir un diagnostic et d'effectuer les éventuels traitements nécessaires.

Brossez-vous les dents après chaque repas pour éliminer la plaque dentaire et éviter l'inflammation des gencives (au minimum 2 fois par jour).

- Optez pour une brosse à dents souple (pour mieux glisser entre les dents) et à petite tête. Changez-la régulièrement et n'attendez pas qu'elle soit abimée.

- Choisissez un dentifrice antibactérien adapté aux gencives sensibles. Le bain de bouche peut être utile en phase aigüe. Mais au-delà de quelques semaines, il risque de déstabiliser la flore buccale.