Douloureuses, gonflées, vos gencives ont tendance à saigner... Inutile de laisser traîner : la gingivite est facile à soigner par les méthodes douces. A vous de choisir celle que vous préférez.

Gingivite : à prendre au sérieux

Le gingivite a beau être fréquente, elle est à prendre au sérieux ! Due à la multiplication des bactéries sur la plaque dentaire, cette inflammation des gencives peut entraîner un déchaussement des dents lorsqu'on la néglige. "En cas de saignement fréquent, des bains de bouche réguliers à base de chlorexidine apaisent et désinfectent" explique le Dr Bernard Guillaume, chirurgien maxillo-facial à Paris. Si la douleur persiste, n'hésitez-pas à consulter votre dentiste, qui pourra effectuer un détartrage.

Gingivite: peut-on la prévenir ?

La meilleure des préventions contre la gingivite : vous brosser régulièrement les dents avec une brosse souple (voire une brosse chirurgicale si vos gencives sont très sensibles). Et utiliser du fil dentaire pour déloger les débris alimentaires.

Enfin, évitez les aliments acides (citron, pamplemousse) et les aliments allergisants (tomate, fraise, arachide) qui favorisent la gingivite. Pour un nettoyage plus profond de vos dents, n'hésitez-pas, non plus, à utiliser les brossettes inter-dentaires.

Gingivite: calmez l'inflammation avec l'homéopathie

Les remèdes homéopathiques à privilégier en cas de gingivite :

Si elle s'accompagne d'une salivation importante et de mauvaise haleine : Mercurius solubilis 9CH

En cas de gingivite congestive (oedemes) : Phosphorus 9 CH

S'il existe en plus des caries : Kreosotum 5 CH

Dans les trois cas : 5 granules par jour, jusqu'à ce que la gencive retrouve son aspect habituel.

A noter : contre la douleur, vous pouvez des bains de bouche de teinture mère de calendula. Diluez 30 gouttes dans un demi-verre d'eau tiède, deux fois par jour jusqu'à ce que l'inflammation disparaisse.

Gingivite : apaisez avec la phytothérapie

L'huile essentielle de giroflier est anti-inflammatoire et antiseptique.Versez une goutte de cette huile à base de clou de girofle sur un bâtonnet enrobé de coton et appliquez sur la gencive, trois fois par jour. L'huile essentielle de camomille romaine est apaisante et cicatrisante. Mélangez 3 à 5 gouttes avec 15 ml de miel. Utilisez en bain de bouche.

Gingivite : les remèdes de grand-mère

Si vos gencives sont gonflées et douloureuses : sucez un clou de girofle ou massez les gencives avec un gel gingival à la sauge. Rincez régulièrement votre bouche pendant 30 secondes avec de l'eau salée (une cuillerée à café de sel diluée dans un verre d'eau chaude). Ou mâchez une feuille fraîche de mauve, aux vertus adoucissantes (en vente dans les herboristerie).

Entre deux détartrages : faites des bains de bouche avec de l'eau oxygénée diluée ou de l'eau additionnée de bicarbonate de sodium. Mâchez des gommes à la propolis (antibactérienne et rafraîchissante) ou utilisez un spray de bouche à base de propolis.