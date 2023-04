Les services de sécurité de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, dans le courant de cette semaine, à Tamanrasset, en 6e Région militaire, une bande criminelle transnationale, indique, mardi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et de la sécurisation des frontières nationales, les services de sécurité de l’Armée nationale populaire ont arrêté, dans le courant de cette semaine, à Tamanrasset en 6e Région militaire, une bande criminelle transnationale", selon la même source. Cette opération "qui fait suite à l’exploitation efficiente d’informations, a permis de mettre hors d’état de nuire les membres de cette bande, composée de (08) criminels qui semaient la terreur et la peur au sein de la population en utilisant des armes. En outre, trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) pistolet automatique et un (01) véhicule tous-terrains ont été récupérés lors de cette même opération", précise le communiqué

"Les criminels arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République prè s le tribunal de Tamanrasset où ils ont été placés sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation : constitution d’une association de malfaiteurs, possession et utilisation d’armes et de munitions sans autorisation et crime de vol en usant d’armes", a-t-on ajouté de même source.

Cette opération de qualité vient réitérer "la détermination des unités de l'Armée nationale populaire engagées sur l’ensemble du territoire national pour la protection des citoyens en mettant en échec toute tentative d’atteinte à la sécurité du pays", a conclu le communiqué.