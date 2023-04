Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont connu un rebond significatif en mars avec plus d'un million de véhicules vendus, une première depuis juin 2021, selon les chiffres publiés mercredi par l'association des constructeurs "ACEA".

Les ventes ont atteint 1.087.939 unités en mars, soit une augmentation de 28,8% sur un an. Le marché a connu une forte croissance dans tous les pays de l'UE, mais en particulier en Espagne (+66,1%) et en Italie (+40,7%).

La base de comparaison est cependant très basse car le mois de mars 2022 avait été paralysé par les pénuries de composants électroniques, une situation qui s'est depuis nettement améliorée même si elle n'est pas totalement réglée.

Au cours du premier trimestre 2023, près de 2,7 millions de véhicules neufs ont été vendus, soit une hausse de 17,9% par rapport à l'année précédente. C'est à nouveau l'Espagne (+44,5%) et l'Italie (+26,2%) qui ont le plus progressé, suivis de la France (+15,2%).

Les ventes de véhicules électriques représentent désormais 13,9% du marché en mars, en hausse par rapport à l'année dernière. En un an, les ventes de véhicules à motorisatio n électrique ont bondi de 58% - et de 43,2% si on se base sur le premier trimestre. Les hybrides pèsent désormais 24,3% de parts de marché, en hausse de 1,6 points par rapport à mars 2022.

En revanche, les hybrides rechargeables perdent du terrain avec 7,3% de parts de marché, contre 8,8% un an auparavant. La fin des règles de subventions pour ce type de véhicule en Allemagne, premier marché du continent, a entraîné une baisse des ventes de 38,5% dans le pays. Les motorisations à essence continuent de dominer le marché avec 37,5% du marché, gagnant même un peu de terrain (+0,4 point par rapport à l'année dernière) alors que la part de diesel poursuit son recul, à 14,5% (-1,1 point en un an).