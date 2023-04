Les travaux de raccordement du parc national industriel de Larbaâtache (Boumerdes) aux réseaux d’électricité et de gaz seront parachevés en juin prochain, a-t-on appris, mardi, auprès d'un responsable de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya.

"Le projet de raccordement de cette zone industrielle aux réseaux d'électricité et de gaz sera réceptionné en juin prochain", a indiqué le directeur de l’entreprise de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya, Abdelmoumen Ali Djamil, en marge d'une visite sur site, organisée, par l’entreprise, au profit de représentants de presse.

Dans une première étape, l’entreprise a réalisé les opérations de raccordement et d’approvisionnement externe de cette région, en gaz et électricité, à travers la réalisation de quatre départs électriques d'une capacité de 30 kva, à partir des deux centres principaux d'Ouled Moussa et de Khemis El-Khechna, parallèlement à une station de distribution publique de gaz, a t-il ajouté. Quant à la 2e étape du projet, actuellement en mise en œuvre, elle englobe la réalisa tion des travaux de raccordement interne à l'électricité et au gaz deux linéaires respectifs de 34 km et 15 km, selon M. Ali Djamil.

"Le taux d'avancement des travaux de raccordement interne de ce parc industriel est actuellement de 40%, pour l’électricité, et de 80 % pour le gaz", a-t-il précisé.

Une enveloppe de plus de 1.010 millions DA a été affectée à la réalisation des travaux de raccordement électrique, en plus de 220 millions DA mobilisés pour les travaux de raccordement au réseau de gaz naturel, a, par ailleurs, signalé le directeur de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya.

Créé officiellement en 2012 et géré par l’Agence nationale intermédiaire et de régulation foncière (ANIREF), le parc national industriel de Larbaâtache s’étend sur une superficie de 137 ha divisée en neuf sous-zones, réparties en 258 lots fonciers. Chaque zone est consacrée à une spécialité d’investissement particulière. Cette zone a enregistré, à ce jour, l’affectation de plus de 200 lots pour la réalisation de près de 150 projets d’investissement. Quelque 127 investisseurs ont obtenu leur contrats de concession et 47 autres leur permis de construction, sachant que 31 projets ont été lancés en réalisation, au moment où trois sont achevés et non exploités et un seul entré en exploitation.