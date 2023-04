Le groupe Manadjim El-Djazair (Manal) a engagé la réalisation de plusieurs unités de transformation dans le cadre de la stratégie de valorisation des produits miniers dont certaines entrerons en services les prochains jours, a fait savoir lundi à Alger le président directeur général (PDG) du groupe, Mohamed Sakhr Harami.

Invité du Forum de la radio nationale Chaine 1, M. Harami a précisé que "la stratégie adoptée par le ministère de l'Energie consiste à exporter les matières minières valorisées, ainsi que la réalisation d'usines à cet effet". "Nous avons entamé, au niveau du groupe, la réalisation de plusieurs usines de transformation, dont certaines entreront en service les prochains jours", a-t-il poursuivi.

Il a rappelé, dans ce sens, les usines de bentonite à Meghnia (Tlemcen), de carbonate à Sig (Mascara) et à El Kheroub, outre l'unité de production de feldspath à Annaba et de dolomite (Oum El Bouaghi) un des composants du fer. Ces usines qui sont au dernier stade de réalisation et dont certaines seront entrées en service contribueront à assurer la disponibilité des matières premières nécessaires à l'industrie dans plusieurs secteurs.

Evoquant le projet de Gara Djebilet de Tindouf, le PDG de l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Ferral), Ahmed Benabbas, a rappelé à son tour, l’accord conclu jeudi passé avec le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua à Oran, portant sur le lancement d’une unité de production de concentré de minerai de fer dans la wilaya de Bechar.

L'accord énonce les mesures à entreprendre pour la création d'une joint-venture Ferral-Tosyali au mois de septembre, tout en garantissant les conditions afin que la société débute directement la réalisation de la première usine qui sera dans la wilaya de Béchar.