Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a appelé mardi les cadres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) à revoir le statut de l'établissement pour sa modernisation et l'amélioration de ses performances en phase avec les tendances économiques nationales et mondiales en vue d'atteindre les objectifs de développement économique du pays, indique un communiqué du ministère.

Présidant une réunion de coordination avec les cadres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, le ministre a appelé à "revoir le statut de la CACI pour moderniser l’établissement et améliorer ses performances en phase avec les tendances économiques nationales et mondiales en vue d'atteindre les objectifs de développement économique du pays", précise le communiqué.

A cette occasion, M. Zitouni a souligné la nécessité pour la Chambre algérienne de commerce et d'industrie de jouer un "rôle de premier plan" dans l'économie nationale et d'être un établissement économique "efficace" au service des opérateurs économiques. La réunion de coordination intervient en marge d'un e visite de travail du ministre à la CACI, où il a été reçu par son président Kamel Hamenni, et le chef de cabinet du ministre chargé de la gestion des affaires de la Chambre, Houcine Zaoui, selon la même source.

Par ailleurs, et lors d'une visite de travail et d'inspection au siège du Centre national du registre du commerce (CNRC), M. Zitouni a estimé que ce centre doit devenir une banque d'informations économiques exactes, à travers les statistiques et les données numériques qu'il détient sur toutes les entreprises commerciales actives sur le marché national, ajoute le communiqué. Au cours de cette visite, le ministre a suivi un exposé détaillé sur le fonctionnement et les missions du centre, ainsi que sur les prestations prodiguées aux commerçants et aux opérateurs économiques, et a appelé les cadres du CNRC à renforcer la qualité des services numériques pour répondre aux exigences des utilisateurs. M. Zitouni a en outre souligné que le CNRC a réalisé de grands progrès dans le domaine de la numérisation de ses services administratifs, pour faciliter toutes les démarches aux opérateurs économiques et contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le pays.