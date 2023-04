Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a affirmé mardi de Jijel que les réalisations accomplies par son secteur par le biais de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et les hautes compétences acquises par ses cadres "permettent l’accès de l’Algérie aux marchés internationaux en toute aisance".

Le ministre qui assisté à un exposé sur la mise en service d’une centrale électrique (1.400 mégawatts) dans la zone industrielle de Bellara à El Milia (54 km à l’Est de Jijel) a souligné que les expériences acquises au travers les multiples réalisations "permettent à l’Algérie d'accéder aux marchés internationaux en toute aisance et exposer différentes énergies produites, dont l'électricité et le gaz, mais aussi présenter ses compétences humaines".

L’Algérie, a-t-il ajouté, possède actuellement des ressources humaines de haute compétence qui lui ont permis de se hisser au rang des pays maîtrisant les technologies de pointe, notamment dans le domaine de la production, le transport et la distribution de l’élec tricité.

M. Arkab qui était accompagné des Présidents-directeurs généraux (PDG) de Sonelgaz et de Naftal, respectivement Mourad Adjal et Abdelkader Chafi, avait suivi auparavant un exposé sur la centrale électrique de Bellara qui constitue, a-t-il souligné, "une source de fierté pour l’Algérie qui est en mesure de consolider les capacités nationales de production de l’électricité".

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya de Jijel par l’inspection de plusieurs chantiers, dont le terrain d’assiette du projet du centre d’entreposage de carburant, notamment le fioul pour navires, au port de Djendjen et le centre d’enfutage de bouteilles de gaz butane dans la zone industrielle d’Ouled Salah, dans la commune de l’Emir Abdelkader.