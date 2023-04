Pas moins de 6.152 commerçants seront réquisitionnés pour assurer la permanence durant les deux (2) jours de l'Aïd El Fitr, à travers sept (7) wilayas de l’Est du pays relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna, a-t-on appris mardi auprès de cette direction.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations, a indiqué que 1.842 commençants concernent la wilaya de Constantine, 1.228 à Khenchela, Tébessa (1013), Oum El Bouaghi (707), Batna (675), Biskra (535) en plus de 152 pour celle d’Ouled Djellal.

La même direction, a ajouté le même responsable, a réquisitionné 3.366 parmi un total de 22.000 commerçants de l’alimentation générale et les fruits et légumes, tandis que 2.786 sur 19. 451 commerçants sont versés à diverses activités commerciales.

Les opérateurs économiques réquisitionnés pour cette période, représentent 733 boulangeries parmi 2380 activant à travers ces wilayas, 19 laiteries sur 51 unités recensées, 43 minoteries parmi 98 unités en plus de 10 unités de conditionnement d’eau minérale sur les 107 existantes dans la région Est du pays . Par ailleurs, 277 agents de control, à travers les sept wilayas dépendant de cette direction, seront chargés du contrôle du respect des mesures de la permanence et du programme tracé pour cette période de l’Aïd El Fitr, a affirmé le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations.

Les commerçants concernés par cette permanence ont été informées de l'obligation de respecter le programme de travail élaboré à cette occasion, a-t-il révélé, notant que des sanctions administratives seront appliquées à l’encontre des contrevenants, conformément à la loi 04-08 relative aux conditions et règles d'exercice des activités commerciales.