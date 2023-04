Le médiateur de la République, Abdelmadjid Ammour a mis l’accent mardi à Laghouat sur la nécessité d'être à l'écoute des citoyens et d’apporter des réponses satisfaisantes à leurs préoccupations.

S'exprimant lors de l’inspection de certains services administratifs dans le cadre de la troisième et ultime journée de sa visite de travail dans la wilaya, M. Ammour a instruit les administrations publiques et institutions élues "d’être à l’écoute des citoyens et d’apporter des réponses satisfaisantes à leurs préoccupations soulevées, qu'elles soient écrites ou verbales".

''Il faudrait accorder plus d'importance à la journée d’accueil des citoyens et au registre des doléances au niveau des institutions et administrations publiques, pour leur permettre de soumettre leurs doléances, tout en s’assurant d’y répondre'', a précisé M. Ammour.

Il a, dans le même sillage, souligné que "l’amélioration de la relation entre l’administration et les citoyens passe par la promotion des pratiques depuis le service d’accueil jusqu’à l’apport d’une réponse adéquate au citoyen", affirmant au ssi que les délégations locales relevant de la médiation de la République demeurent à la disposition des citoyens pour les servir et trouver des solutions à leurs inquiétudes en coordination avec les parties compétentes.

Dans le cadre de sa tournée de travail, le médiateur de la République a visité la conservation foncière au chef-lieu de wilaya et le siège de la commune d’Aïn Madhi (70 km au nord de Laghouat), où il s’est enquis de fonctionnement de différents services administratifs, tout en étant attentif aux préoccupations soulevées concernant notamment l’habitat et l’emploi.

Au terme de sa visite, le médiateur de la République a rendu une visite de courtoisie au Calife général de la Tariqa (conférérie) Tidjania, Cheikh Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani.