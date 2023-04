Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a insisté, mardi lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, sur l'impératif d'accélérer la cadence de réalisation des projets notamment ceux visant à réduire la congestion routière.

Inspectant le projet de la voie express reliant le Complexe olympique "Mohamed Boudiaf" à la commune de Khraicia (2e rocade), M. Merad a mis l'accent sur l'impératif d'"œuvrer pour juguler le problème de la congestion routière qui tracasse les citoyens", soulignant que les autorités "ne ménageront aucun effort à cet effet en vue de trouver les solutions idoines".

Pour ce faire, le ministre a souligné l'importance de développer, d'étendre et de moderniser le réseau routier en privilégiant "de nouvelles techniques modernes afin de renforcer les moyens de transport en commun, garantir la fluidité du trafic routier" et "contribuer ainsi à assurer un bon cadre de vie au citoyen, étant un axe essentiel du développement local". Inspectant les travaux de réam énagement du front de mer de la capitale au niveau de la promenade des Sablettes, M. Merad a donné des directives en vue de "multiplier les espaces sportifs dans la wilaya et d'intensifier les activités sportives, en consécration du principe -le sport pour tous-, et en faire un levier du sport scolaire et du sport d'élite".

Après avoir examiné le projet d'aménagement de Oued El Harrach et l'état d'avancement des travaux, le ministre a mis l'accent sur l'importance de la coordination avec les différents acteurs pour mener à bien ces travaux, jugeant nécessaire, pour les entreprises industrielles, de respecter "les dispositions juridiques en terme de gestion des déchets industriels et de préservation de l'environnement".

M. Merad s'est enquis, par la suite, de l'état d'avancement des travaux à Dounia Parc, notamment les travaux du côté nord, ainsi que le parc zoologique de Ben Aknoun, soulignant l'importance de lancer ces projets qui constituent, a-t-il dit, "une véritable bouffée d'oxygène pour les citoyens".