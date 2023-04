Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a présidé mardi soir à l'Institut national de la formation et de l'enseignement professionnels à El-Biar (Alger) la cérémonie de clôture de la 1ère édition du concours national du secteur, sanctionnée par la distinction de 12 lauréats.

Dans son allocution à l'occasion, M. Merabi a affirmé l'importance de "prendre en charge les jeunes en formation et de leur donner la chance de faire connaître leurs capacités et de révéler leurs talents créatifs, l'objectif étant de former des jeunes ambitieux ayant un savoir-faire, et de leur ouvrir des perspectives dans la vie professionnelle".

Le ministre a salué, dans ce sens, "les efforts des autorités du pays visant à prendre en charge les jeunes en formation et de les intégrer dans le marché de l'emploi, en leur donnant l'opportunité de créer des micro-entreprises économiques, capables de concourir à la promotion de l'économie nationale". M. Merabi a ajouté que cette 1ère édition du concours national traduit "l'attachement de s on département ministériel à encourager les stagiaires créateurs et talentueux dans plusieurs domaines, comme la récitation du saint Coran, la créativité culturelle et les compétitions sportives", en sus de "créer un climat convivial au sein de la communauté de la formation, en encourageant l'esprit de compétition entre les différents adhérents au secteur parmi les stagiaires, enseignants et travailleurs".

Il a également salué la compétition marquant le secteur de la formation à travers 58 wilayas, valorisant la contribution des directions de wilaya à cet évènement.

La clôture du 1er concours national du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels organisée à l'occasion du mois du Ramadhan a été marquée par la distinction de 12 concurrents dans 4 spécialités, à savoir le meilleur produit industriel, le meilleur travail promotionnel pour le secteur, le meilleur récitant du saint Coran et le meilleur travail culturel et artistique.