Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a donné, lors d'une visioconférence, des instructions pour la concrétisation de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, issue du Conseil des ministres, tenu dimanche dernier, pour le recrutement de 12.000 enseignants diplômés spécialisés pour encadrer le sport scolaire au cycle primaire, indique mardi, un communiqué du ministère.

Lors des travaux de cette conférence tenue lundi, en présence des cadres de l’administration centrale et des directeurs de l’éducation, le ministre a évoqué sa rencontre avec les présidents des organisations nationales agréées des parents d’élèves pour les informer des recommandations de la réunion du Conseil des ministres dans son volet lié à l’éducation nationale et les acquis qui profiteront aux élèves.

Il s’agit là, poursuit M. Belaabed, "d’un acquis supplémentaire" qui se veut "un bond qualitatif et une stratégie" pour promouvoir l’éducation physique et sportive (EPS) en milieu scolaire et érigera l’école en "réservoir des élites sportives", d’a utant plus que le président de la République a ordonné la création d’une direction générale des sports scolaires au niveau du ministère en vue de maitriser ce dossier dans toutes ses dimensions.

Ce dossier aura un impact positif sur plusieurs plans, professionnel, social, mondial et stratégique, a-t-il ajouté. Sur le plan professionnel, il s'agit, selon M. Belaabed, de "confier l'encadrement de cette matière à des enseignants diplômés dans cette spécialité, les enseignants de la langue arabe seront dispensés de cette tache, réduisant ainsi leur volume horaire".

Quant à la dimension sociale de ce dossier, le ministre a fait état de "12.000 diplômés des universités algériennes spécialisés en EPS seront recrutés prochainement". "Il s'agit d'une décision qui s'ajoute aux efforts consentis par l'Etat en vue de baisser le taux de chômage", a-t-il mis en avant.

A l'échelle mondiale, le ministre a estimé que c'est "un pas important pour promouvoir l'école algérienne au rang des systèmes éducatifs des pays développés et ce à travers la mise en œuvre des dispositions de la charte internationale de l'éducation physique et sportive de l'UNESCO, article 4 notamment qui stipule que les séances de l'éducation physique, tout cycles scolaires confondus, devront être dispensées par des enseignants qualifiés en la matière". Sur le volet stratégique, cette mesure se veut "un appui aux élèves aux besoins spécifiques car l'encadrement spécialisé dispose des compétences requises lui permettant d'adapter les activités sportives au profit de cette frange d'élèves, a expliqué M. Belaabed.