Le CR Belouizdad et la JSK, engagés en quarts de finale de la Ligue des champions, devront livrer deux matchs intenses à domicile pour prendre un sérieux avantage pour la qualification en prévision du match retour, samedi contre les Sud-africains de Mamelodi Sundowns au Nelson-Mandela de Baraki, et vendredi au stade du 5 juillet contre les Tunisiens de l'ESTunis.

Le CRB, triple champion d'Algérie et actuel leader du championnat, devra sortir le grand jeu contre une grosse cylindrée africaine, vainqueur de la compétition en 2016 et finaliste malheureux en 2001.

Le Chabab, qui a terminé la phase de poules à la deuxième place du groupe D (10 pts), veut s'offrir une victoire rassurante face aux "Bafana Ba Style" dans ce qui sera le premier match pour un club algérien dans la nouvelle enceinte de Nelson-Mandela, l'un des stades qui ont abrité le dernier Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023).

La mission ne sera pas aisée mais pas impossible pour le Chabab, qui a concédé sa première défaite de la saison lundi soir à O ran face au MCO (3-1).

Le club algérois reste sur une mauvaise série de trois matchs sans victoire en Ligue 1 Mobilis, d'où la nécessité de relever la tête face à Mamelodi Sundowns, déjà assuré de son titre de champion d'Afrique du Sud avant terme.

En face, le représentant sud-africain ne viendra pas en victime expiatoire, lui qui a le vent en poupe cette saison, en détenant notamment la deuxième meilleure attaque de la C1 avec 14 buts inscrits en phase de groupes.

Ce match sera dirigé par le Kenyan Peter Waweru Kamaku, assisté de Souru Phatsoane du Lesotho et Gilbert Cheruiyot (Kenya).

JSK-EST : chaud derby maghrébin

Pour son grand retour sur la scène continentale, la JSK entend cette fois-ci passer le cap de son adversaire du jour, l'Espérance de Tunis, même si la mission est loin d'être une sinécure face à une solide formation, détentrice de la Ligue des champions d'Afrique à quatre reprise et aguerrie à ce genre de rendez-vous.

A l'instar du CRB, la JS Kabylie a terminé 2e de son groupe (A) avec 11 points, ce qu'il lui a permis d'atteindre le tour à élimination directe pour la première fois depuis l'édition 2009-2010.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les "Canaris" occupent la peu reluisante 15e et avant-dernière place au tableau du championnat, synonyme de relég ation.

De son côté, l'EST, où évoluent deux internationaux algériens, le défenseur Mohamed Amine Tougaï et l'attaquant Riyad Benayad, s'est qualifiée en terminant leader du groupe D (11 pts) devant le CRB.

Qualifiés jeudi dernier pour la finale de la Coupe de Tunisie aux dépens du Stade tunisien (3-2), les "Sang et Or" ont concédé dimanche leur deuxième défaite cette saison en championnat, en déplacement face à l'Olympique Béja (2-0), dans le cadre de la 3e journée des play-offs. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral égyptien conduit par Amin Mohamed Omar, assisté de ses compatriotes Mahmoud Ahmed Kamel Abo Regal (1e assistant) et Ahmed Hossam Taha (2e assistant).

Le programme

Programme des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévus vendredi et samedi :

Vendredi, 21 avril :

JS Kabylie - ES Tunis (22h00)

Samedi, 22 avril :

Simba SC (Tanzanie) - Wydad Casablanca (Maroc) (14h00)

Al-Ahly SC (Egypte) - Raja Casablanca (Maroc) (20h00)

CR Belouizdad (Algérie) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) (20h00)

NB : les matchs retour se joueront les 28 et 29 avril.