La sélection nationale de football des moins de 17 ans (U17) a fait match nul face à son homologue du Burkina Faso (1-1), en match d'application disputé mardi soir au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), en match de préparation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bahlouli (18') pour l'Algérie et par Camara (42') pour le Burkina Faso.

Cette deuxième joute amicale entre les deux sélections a été marquée par la blessure de l'attaquant Algérien Meslem Anatouf qui a reçu un sérieux coup de coude et fait une chute qui a provoqué sa sortie et son évacuation en urgence vers l’hôpital pour effectuer les examens nécessaires.

Aux dernières nouvelles, l'attaquant des Verts, remplacé par Ziad, est sorti indemne bien que son cas (traumatisme cervical) nécessite un suivi rigoureux et éventuellement d’autres examens complémentaires, précise la FAF. Le sélectionneur national, Arezki Remmane a indiqué que son équipe poursuit activement sa préparation et devrait être plus prête et plus en forme d’ici le début de la can-2023, tout en expliquant que la fatigue cumulée lors du mois du mois de Ramadhan a influé un peu sur le rendement du collectif auquel manquaient quelques éléments, notamment dans l’entrejeu.

Par ailleurs, le sélectionneur national devra arrêter la liste des 26 joueurs pour la CAN-2023 ce mercredi avant d'animer une conférence de presse jeudi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa pour en faire l’annonce et revenir dans le détail sur son équipe et sur cet important rendez-vous africain. A pied d'œuvre à Alger depuis jeudi dernier, le Burkina Faso est ainsi la première sélection à rejoindre l'Algérie, parmi les 10 autres attendues dans les prochains jours dans les trois villes hôtes du tournoi : Alger, Constantine, et Annaba. L'Algérie est versée dans le groupe A, dont les rencontres se joueront au stade Nelson-Mandela de Baraki, en compagnie de la Somalie, du Sénégal, et du Congo.

Les "Verts" entameront le tournoi face aux Somaliens, en match d’ouverture du tournoi prévu le samedi 29 avril (20h00). Le Burkina Faso évoluera dans le groupe C, domicilié au stade du 19-mai 1956 d'Annaba, en compagnie du Cameroun (tenant du titre), du Mali, et du Sud-Soudan. Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17 qui devait se jouer au Pérou du 10 novembre au 2 décembre prochains, avant que la Fédération internationale (Fifa) ne décide de retirer l'organisation à ce pays en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football.

La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte pour abriter ce tournoi, prévu du 10 novembre au 2 décembre 2023.