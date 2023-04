Vingt (20) locaux ont été brûlés suite à un incendie qui s'est déclaré, lundi soir, dans une foire commerciale au centre-ville d'Adrar, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Dès le déclenchement de l'incendie, les agents de l'unité principale de la Protection civile du chef-lieu de la wilaya et les unités secondaires des daïras de Fenougil et Tsabit, renforcés par 5 camions de pompiers et deux ambulances, sont intervenus en présence des autorités de wilaya, selon la même source.

L'incendie dont les causes ne sont pas encore élucidées, a détruit 20 locaux avant qu'il ne soit maîtrisé, évitant ainsi sa propagation vers le reste des locaux se trouvant dans cette Foire.

Aucune perte humaine n'a été enregistrée dans cet incident, précise la même source.