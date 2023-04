Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont enregistré 1660 infractions routières commises par des motocyclistes depuis le début du mois sacré de Ramadhan, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, depuis le début du mois sacré de Ramadhan, au contrôle de 19.297 motocyclistes, relevant 1.660 infractions routières liées à la non détention de papiers du motocycle, au non port du casque et à la non-détention de la catégorie sur le permis de conduire et d'autres infractions.

L'opération s'est soldée par la mise en fourrière de 122 motocycles", lit-on dans le communiqué. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis ses numéros de téléphone, le numéro vert (1548) et de secours (17), ainsi que l'application "Allo Chorta" à la disposition des citoyens, pour signaler tout danger ou mauvaise manœuvre sur la voie publique.