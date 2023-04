L'Union nationale des journalistes et médias algériens a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la création d'une cité médiatique, estimant que cette décision "reflète une forte volonté politique" de développer le secteur de l'information et de la communication en Algérie.

La décision du Président de la République concernant la création d'une cité médiatique et son affirmation, lors du conseil des ministres, de la nécessité que cette cité soit en phase avec le développement survenu dans le domaine audiovisuel à l'échelle mondiale "reflète une forte volonté politique de développer le secteur de l'information et de la communication en Algérie", a indiqué un communiqué de l'Union.

Soulignant que ce projet "ambitieux est un plus qualitatif aux efforts d'édification de l'Algérie nouvelle qui mise sur l'instauration d'une presse forte, professionnelle et responsable", l'Union a estimé que la nouvelle cité médiatique sera "un des principaux leviers" de cette presse en "assurant un environnement de tra vail à la pointe de la technologie et encourageant à la création, l'innovation et le professionnalisme, mais aussi reflète la véritable image de l'Algérie loin de toute dénaturation systématique exercée par certaines parties dernièrement".

Pour l'Union, cette cité médiatique permettra de "conférer un cachet réglementaire au travail médiatique qui sera en phase avec les dernières technologies.

Elle assurera un nombre important d'emplois pour les diplômés de l'information et de la communication, et une concurrence entre les organes de presse avec un impact positif sur la qualité des contenus et des programmes".