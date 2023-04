Avez-vous déjà senti la colère qui vous monte aux joues ou encore les papillons dans le ventre quand vous êtes amoureux ? Ces sensations ne sont pas localisées de la même façon selon l'émotion qui nous traverse. Des Finlandais ont réalisé une cartographie des émotions en fonction de la chaleur ressentie.

Colère, amour, anxiété, fierté. Autant d'états émotionnels qui se traduisent différemment dans le corps. Le bonheur et l'amour par exemple renvoient à des sentiments qui se diffusent et réchauffent uniformément le corps. D'où peut-être cette impression agréable de renaître. A l'inverse, la dépression plombe votre corps et refroidit vos jambes, vos bras et la tête. La peur et le danger déclenchent des sensations fortes dans la poitrine tandis que la colère fait partie de ces émotions qui se diffusent davantage dans les bras.

Cette drôle de géolocalisation des émotions est l'œuvre de Lauri Nummenmaa, psychologue à la Aalto university en Finlande. En interrogeant 700 volontaires issus de Suède, de Finlande et de Taïwan, la scientifique a essayé de cartographier les émotions dans le corps humain. Les participants ont dû colorier sur un dessin les parties du corps humain qui étaient activées en présence de différentes émotions (fierté, envie, honte, dépression, anxiété, amour, colère…) et quelles parties du corps étaient désactivées.

"Notre système émotionnel dans le cerveau envoie des signaux à notre corps afin que nous puissions faire face à une situation donnée", explique Lauri Nummenmaa. "Par exemple si vous voyez un serpent, vous allez prendre peur. Votre système nerveux va augmenter l'apport d'oxygène aux muscles et votre cœur va battre plus vite afin d'affronter cette menace. C'est un système automatique. Nous n'avons pas besoin d'y penser". Si ces réponses physiologiques sont bien connues des scientifiques, on ne peut dire encore avec certitude si ces réactions diffèrent suivant les émotions ressenties et le cas échéant s'il est possible de mettre au point un modèle pour identifier consciencieusement ces émotions.

Cette ébauche de cartographie apporte un élément de réponse même s'il reste impossible de savoir si les sensations rapportées par les 700 participants s'accordent avec les réactions physiologiques associées à certaines émotions.

La psychologue espère néanmoins que cette expérience de localisation pourra un jour aider les scientifiques à diagnostiquer et traiter certains troubles du comportement. L'étude a été publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences.