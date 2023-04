Partenaire de santé par sa richesse en vitamine C, le citron est également bon pour le teint et fait briller la maison du sol au plafond !

Certains traits de caractère comme la jalousie, la colère ou l'anxiété multiplieraient par deux le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des chercheurs suédois qui le disent.

Il y a certains facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer déjà connus : la prise régulière de somnifères, une carence en vitamine D et même l'appartenance à un groupe sanguin bien particulier.

Mais une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'Université de Göteborg, en Suède, montre que certains traits de caractère, comme la jalousie, la colère ou l'anxiété, peuvent également doubler le risque de souffrir un jour de la maladie d'Alzheimer.

Dans un article publié dans la revue professionnelle Neurology, le Dr Ingmar Skoog, professeur de psychiatrie et directeur du centre de recherche sur la santé et le vieillissement de l'Université de Göteborg, explique que la façon dont on regarde le monde peut affecter notre risque de développer la maladie neurodégénérative.

"La maladie d'Alzheimer est le résultat beaucoup de différents dommages au cerveau et de différentes choses qui se passent ou qui se sont passés dans le cerveau", explique-t-il.

Pour leur étude, le Docteur Skoog et ses collègues ont puisé dans une base de données suédoise sur la santé impliquant 800 femmes qui avaient entre 38 et 54 ans en 1968, lorsqu'elles ont rempli des questionnaires de personnalité et accepté de venir dans périodiquement pour évaluer leurs fonctions cognitives.

Parmi les femmes qui souffrent aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer ou d'une forme de démence, on trouve celles qui ont le plus réagi émotionnellement à des événements et des expériences, les plus inquiets et celles qui étaient le plus susceptible d'exprimer de la jalousie, de la culpabilité et de la colère.

Selon le Dr Skoog, le stress est vraisemblablement ce qui fait le lien entre ces traits de personnalités et le développement de la maladie d'Alzheimer.