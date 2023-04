Soupir d'exaspération, de colère ou de tristesse. Au-delà de l'aspect émotionnel, le soupir répond à un mécanisme biologique bien précis. Des chercheurs américains l'ont décrypté pour nous. Inspirez, expirez... Quand l'expiration est forte et prolongée, elle est appelée soupir.

Cette manifestation physique est assez connotée négativement, puisqu'elle est souvent associée à de l'énervement, de la contrariété, de la tristesse voire à un signe de dépression. Mais une nouvelle étude américaine révèle qu'un soupir est bien plus que ce à quoi on le cantonne.

Ce réflexe qui se produit plusieurs fois par heure est en réalité un moyen de préserver la fonction pulmonaire. Dans la revue Nature, des scientifiques californiens (Etats-Unis) ont identifié la nature biologique du soupir. Il prend naissance dans le cerveau. Ce sont deux groupes de cellules nerveuses situées dans le tronc cérébral, une région qui joue un rôle dans la respiration, le sommeil et le rythme cardiaque, qui déclenchent le soupir comme des chefs d'orchestre.

Ces cellules nerveuses activent ce mécanisme en réponse à un besoin de regonfler les alvéoles pulmonaires. Ces petits sacs situés dans les poumons, chargés de contrôler la bonne circulation de l'oxygène et du dioxyde de carbone, deviennent parfois fébriles. C'est à ce moment-là que le soupir intervient. Cette expiration profonde vient compenser ce petit défaut de fonctionnement pulmonaire pour réguler et rééquilibrer le système respiratoire. "A la différence d'un pacemaker qui régule la vitesse respiratoire, le centre de respiration du cerveau contrôle le type de respiration que nous produisons", explique Mark Krasnow, biochimiste à la Stanford University School of Medicine, un des auteurs de l'étude, cité par The Guardian.

"Chaque sorte de neurone fonctionne comme un bouton qui active une manière de respirer différente, poursuit-il. Un bouton programme la respiration régulière, un autre les soupirs, et les autres pourraient servir [à déclencher] les bâillements, les reniflements, la toux et peut-être même le rire et les pleurs."