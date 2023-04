Pour évacuer votre colère, choisissez plutôt un sport relaxant qu'une activité sportive intense... Vous diminuerez le risque de faire un infarctus. La colère comme toutes les émotions négatives nuisent à notre santé.

Elles doubleraient le risque de faire un infarctus, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Circulation. Et si vous pensiez éloigner cette colère par une activité physique intense, sachez que cela triple la probabilité de subir une crise cardiaque! Ce phénomène s'expliquerait par l'augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle.

Les chercheurs de l'université McMaster (Canada) ont analysé les données médicales de 12 400 malades victimes d'un infarctus du myocarde à travers 52 pays du monde des cinq continents du monde. Pour l'étude, les participants ont déclaré leur état émotionnel et s'ils avaient pratiqué une activité physique intense avant la crise cardiaque.

Les conclusions de l'étude ont révélé que 14 % des volontaires avaient pratiqué une activité physique très intense une heure avant d'être touchés par un infarctus. Les chercheurs ont observé que 7,7 % des infarctus des patients étudiés étaient dus à une pratique sportive trop intensive, quand 8,5 % résultaient d'un excès de colère.

Colère et sport intensif seraient en effet susceptibles de réduire la quantité de sang parvenant jusqu'au cœur. Cette association augmente le rythme cardiaque et pression artérielle. "Il ne s'agit que d'une étude observationnelle, qui ne peut prouver l'existence d'un lien de cause à effet. Malgré tout, la taille de l'échantillon laisse croire qu'il existe bel et bien une corrélation entre les fortes émotions, l'exercice physique et les crises cardiaques", concluent les chercheurs. Hors de question pour autant d'oublier les vertus du sport pour la santé au quotidien !