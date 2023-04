Quatre établissements hospitaliers de la wilaya de Chlef ont été affectés aux opérations de circoncisions collectives durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale de la santé et de la population.

"La direction de la santé de la wilaya a affecté quatre établissements publics hospitaliers (EPH) pour les opérations de circoncisions collectives durant ce mois du jeûne dans le but de veiller au respect des conditions requises pour ce type d'interventions chirurgicales conformément aux instructions du ministère de tutelle" , a indiqué à l’APS, le chef du service des infrastructures et des activités sanitaires, Mohamed Nouis Zakaria.

Il s’agit des EPH d'"Ouled Mohamed" et des "Sœurs Bedj" de la commune de Chlef, l'EPH de Sobha, et l’EPH "Zighoud Youcef" de la commune de Ténès, où "tous les moyens ont été mobilisés au profit des associations caritatives pour y inscrire les enfants bénéficiaires de cette opération", a-t-il ajouté "L’opération, dont l’encadrement est assuré par des chirurgiens spécialisés, se poursuivra jusqu'au dernier jour du Ramadhan", a précis é le même responsable, notant la circoncision, à ce jour, de plus de 400 enfants au titre de cette action de solidarité. Le même responsable a, aussi, fait part de l’élaboration, en coordination avec différents secteurs et organismes concernés, dont la direction de la culture et des arts, d’un riche programme d'animation pour accompagner ces circoncisions collectives, lequel englobe notamment des spectacles de clowns, des activités culturelles, des concours et des cadeaux pour les enfants.