Dix-huit projets innovants modèles réalisés par des étudiants de l’université Chadli Bendjedid d’El Tarf ont été exposés dans le cadre de la semaine universitaire de l’intelligence artificielle à l’occasion de la célébration de Youm El Ilm (Journée du Savoir) correspondant au 16 avril.

L'exposition, ouverte dimanche, comprend des modèles réalisés par des étudiants des facultés liés principalement à l'environnement, à l'agriculture, au développement durable et aux énergies renouvelables, dont un vélo électrique intelligent relié à une application mobile, une application de semences de plantes médicinales, des robots intelligents multifonctions utilisés dans le domaine agricole, une application destinée à l’extraction des huiles essentielles, un guide intelligent, en plus d'une application en langage des signes utilisant l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le vice-recteur de l'université chargé des relations extérieures et de la communication, Sofiane Sassi, a déclaré à l’APS, L'exposition s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine universitaire de l'intelli gence artificielle, prévue au programme des festivités marquant la Journée du Savoir s’étalant du 16 au 19 avril courant.

Le même responsable a ajouté que "des mesures incitatives sont prévues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coordination avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises pour stimuler les étudiants et les aider à concrétiser leurs projets innovants dans le domaine des technologies modernes, du numérique et de l'innovation, conçus ces derniers mois dans le souci d’une mise à niveau de la recherche, avec les avancées actuelles. Pour sa part, la responsable de l'incubateur de l'université d'El Tarf, Nada Nouri, a révélé que son établissement de l'enseignement supérieur a reçu 82 projets déposés dans les différentes facultés, dont 59 projets à la faculté des Sciences naturelles et de la vie, 15 projets à la faculté des Sciences et de Technologie et le reste réparti entre les autres facultés. L'intervenante a souligné que "l'incubateur a pu déposer 10 brevets d’invention dans divers domaines, dans le cadre de la politique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à valoriser les travaux et projets réalisés par les étudiants, au cours de leur formation et d urant la préparation de leurs mémoires de master, dans le cadre des procédures d’attribution du certificat de start-up ou d’un brevet d’invention en accédant à la plateforme numérique "Ebtikar", ouverte par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l’intention des étudiants et des innovateurs porteurs de projets. Les participants à cette exposition ont présenté plusieurs projets innovants susceptibles de contribuer à la création d’emplois et au développement économique, grâce aux nouvelles technologies qui font appel à l’intelligence artificielle.

Le programme d’activité de la semaine universitaire de l'intelligence artificielle prévoit 45 interventions sur l’intelligence artificielle données par les chercheurs, en plus des expositions et de concours scientifiques, ainsi que des activités prévues par le service des activités culturelles, scientifiques et sportives de l’université.