Les produits exposés à la foire artisanale organisée depuis mardi dernier à la maison de l'artiste "Rabah Deriassa" de la ville de Blida, en prévision de la fête de l’Aid El Fitr, font l’objet d’un engouement notable des citoyens.

C’est notamment le cas des fournitures nécessitées pour la confection des gâteaux traditionnels de l’Aid, très prisées par les femmes, au vu de leurs prix concurrentiels, a-t-on constaté.

"Depuis son ouverture dans la soirée de mardi dernier, cette manifestation attire un grand nombre de visiteurs intéressés par la diversité des produits de l’artisanat traditionnel, exposés à des prix concurrentiels et à la portée des citoyens, d’autant plus qu'elle est organisée en soirée, période privilégiée par les citoyens pour sortir en ce mois de Ramadhan", a indiqué le directeur local du tourisme et de l'artisanat, Abdelouahab Memmou.

Différents produits renommés du terroir local sont exposés à cette foire, dont l'eau de fleur et l’eau de rose, objets, ces jours -ci, d’une très forte demande par les ménagères, pour confectionner leurs gâteaux de l'Aïd.

A cela s’ajoutent des produits de beauté, des objets d’ar t et autres articles de décoration prisés par les femmes pour décorer leur table du matin de l'Aïd, ainsi que d’autres occasions festives. La manifestation, organisée sous le slogan "Je l'ai fait de mes mains", est, également, une opportunité offerte pour les artisanes activant chez elles, pour faire connaitre leurs produits, représentés notamment par des gâteaux traditionnels, confectionnés un talent singulier. Une exposante de cette foire, Mme Fatiha Helhal s’est dite" heureuse de participer à cette foire artisanale" qui lui a ouvert de "nouvelles perspectives" en lui permettant de "gagner de nouvelles clientes", qui lui ont déjà fait plusieurs commandes de gâteaux traditionnels et modernes. "J’ai, également, une page Facebook, qui m’aide beaucoup dans la commercialisation de mes gâteaux que je confectionne à domicile", a-t-elle ajouté.

L’artisane, également spécialisée dans la fabrication de confitures maison, a souligné qu’une majorité de ses clientes sont des travailleuses, qui manquent de temps pour préparer leurs gâteaux de l’Aïd.

Outre les gâteaux de l’Aïd, d’autres stands sont dédiés au niveau de cette foire à l’exposition de couvertures, couettes et autres draps aux fines broderies, au même titre qu’aux produits cosmétiques faits à base de matières premières naturelles.

Le stand des vêtements traditionnels, abrité par le hall de la maison de l'artiste a, également, attiré de nombreuses jeunes filles préparant leur trousseau de mariage, dont certaines n’ont pas hésité à faire des commandes auprès des artisanes exposantes, comme assuré par l’une d’elles, Mme Souad Kherroubi.

Selon cette artisane, quelque 25 exposants prennent part à cette foire, qui sera clôturée, demain mardi, par l’animation d’un spectacle mettant en exergue les traditions et coutumes de la famille Blideenne en ce mois sacré, notamment concernant le premier jeûne de l'enfant et la circoncision des enfants.