Pas moins de 7.500 colis de produits alimentaires ont été distribués aux familles démunies dans la wilaya de Guelma, en plusieurs phases, depuis le début du mois de Ramadhan, a indiqué lundi, la wali.

Dans une déclaration à la presse, en marge du départ de la caravane de solidarité, portant 1.500 colis de produits alimentaires, devant le siège de l'unité principale de la protection civile, Mme Houria Aggoune, a indiqué que ces dons en nature sont destinés aux familles nécessiteuses des régions déshéritées.

La même responsable a ajouté que chaque colis alimentaire est composé des produits de consommation de première nécessité, notamment la semoule, le sucre et l’huile de table, des produits qui proviennent des contributions des bienfaiteurs privés et publics et des subventions publiques.

A cette occasion, Mme Aggoune a salué le rôle joué par les acteurs de la société civile, notamment les associations de la wilaya et les bureaux locaux des associations nationales, ainsi que les collectivités locales, les APC et les directions de l'exécutif de local, qui interviennent dans l’action de solidarité durant ce mois sacré.

La wali de Guelma a appelé à faire de l’action de solidarité, une tradition qui se perpétue durant toute l’année, pour permettre au plus grand nombre de familles nécessiteuses d'être prises en charge régulièrement.

Selon les informations recueillies sur place, la caravane de solidarité qui a été lancée lundi, a pris la direction des mechtas et des villages des 34 communes de la wilaya, pour apporter la joie et le réconfort, dans les foyers des familles nécessiteuses, durant Leilat El Quadr (la Nuit du Destin), célébrée la veille du 27 Ramadhan.