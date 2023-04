Le président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a annoncé lundi à Boumerdes le lancement prochain par son organe du Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local avec la participation des représentants de toutes les wilayas.

Dans une déclaration à la presse après avoir inspecté avec le wali de Boumerdes, Yahia Yahiatene, nombre de restaurants Errahma gérés par des associations de la société civile, M. Benbraham a fait savoir que ce forum qui "sera lancé dans les prochains six mois constituera une étape qui regroupera toutes les questions de la société et les conditions de vie du citoyen ainsi que ses besoins dont l’action caritative, le chômage, l’intégration économique et d’autres".

Ce forum se veut également une "halte pour le dialogue direct sur la réalité du développement et de la citoyenneté, entre les Pouvoirs publics locaux et les membres de la société civile en vue de définir les priorités et élaborer les programmes et les projets à adopter par la société civile en fonctio n des spécificités de chaque wilaya".

Il a, en outre, fait état de la création de ce forum au niveau local dans sept (7) wilayas pilotes jusqu’à présent avant de le généraliser aux autres wilayas pour que chaque wilaya ait son propre forum, ajoutant que cette opération sera suivie par la structuration de ces forums en un seul forum national regroupant plus de 700 membres issus de toutes les wilayas. Pour le président de l’ONSC, ce forum est "le mécanisme ou la formule du dialogue en vue d’aplanir tous les obstacles pour les Pouvoirs publics, l’ONSC et les associations de la société civile mais aussi pour débattre sur les préoccupations majeures du citoyens conformément aux instructions du Président de la République données lors de la rencontre Gouvernement-Walis".

"En tant qu'Observatoire national, nous souhaitons tenir ce Forum de façon pérenne et lancer cette action par une représentation catégorielle des associations de la société civile, pour devenir, petit à petit, une action thématique spécialisée dans des questions définies, en fonction des priorités découlant des premières rencontres de ce Forum", a-t-il ajouté.

Lors de la visite d'un restaurant "Errahma" géré par l'Association "Kafil el Yatim" dans la région de Sidi Yahia (commune de Tidjelabine-est), M. Benbrahem a valorisé les nomb reuses actions de solidarité menées par différentes instances et associations de la société civile durant ce mois sacré, appelant à poursuivre et à développer ces initiatives louables tout au long de l'année. Dans le même contexte, il s'est félicité de cette "dynamique de solidarité" constatée durant le mois de Ramadhan à travers l'ensemble du territoire national, étant l'expression de la profondeur de la cohésion sociale entre toutes les franges du peuple algérien, qui partagent des valeurs sociétales nobles.

Plusieurs restaurants "Errahma" de la wilaya ont été inspectés lors de cette visite, à l'instar du restaurant "Iftar el Sayiim" de l'Association "Kafil el Yatim" de la région Ben Denoun (commune de Khemis El Khechna-ouest) qui offre quotidiennement des repas à plus de 200 jeûneurs, entre personnes de passage et familles démunies.