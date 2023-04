Une "vaste" opération a été enclenchée à Tindouf dans le but de renforcer le réseau de distribution de l'énergie électrique et d’améliorer la qualité du service public au profit de plus de 24.600 clients, a-t-on appris lundi de la direction locale de l'entreprise Distribution-Sonelgaz.

L’opération dont les travaux ont été entamés en janvier dernier comprenant, entre autres, la réalisation de cinq (5) transformateurs électriques d’une capacité de 400 KVA (kilovolts ampères), à travers les quartiers d’El-Khanga, Tindouf Lotfi (2 transformateurs chacun) et Selaga (1), a précisé le directeur de la même institution, Larbi Boukhatem. Elle s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de l'approvisionnement, notamment durant la période estivale marquée par une forte consommation de l'électricité, a indiqué le même responsable, signalant qu’un record de consommation a été enregistré l’an dernier, avec 87 mégawatts (MW), tandis que le pic prévu pour la prochaine saison estivale pourrait atteindre 95 MW.

Boukhatem a fait savoir que 5.500 km de lignes souterraines de moyenne tension (MT) ont d éjà été installées afin de soulager le réseau existant destiné à alimenter les quartiers de Nahdha, Moustakbel et Tindouf Lotfi (chef-lieu), ainsi que la réalisation d’une ligne électrique de 51 km reliant la commune d’Oum Lassel à celle de Tindouf, sur un linéaire global de 67 km.

En outre, une opération de réhabilitation des lignes électriques et la réparation de huit transformateurs, dont trois de basse tension ont également été menées, a-t-il ajouté.

Dans le cadre du programme annuel de maintenance des installations électriques initié par la Sonelgaz à l'échelle nationale, la direction locale de distribution a, pour sa part, procédé à la réhabilitation de 400 km de réseau électrique de moyenne et de basse à travers la wilaya.