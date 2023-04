Des espaces commerciaux destinés au shopping ont été ouverts lundi à Sétif dans le cadre d’une opération de solidarité offrant des tenus de l’Aid pour filles et garçons à des prix raisonnables et étudiés à travers 8 points de vente, a-t-on appris de la direction de wilaya du commerce et de promotion des exportations.

Organisée en collaboration entre la direction de wilaya du commerce et de la promotion des exportations et la coordination de wilaya de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), l’opération constitue un prolongement aux marchés de proximité ouverts durant le mois sacré de Ramadhan 2023, a déclaré à l’APS l’inspectrice principale de la concurrence et des enquêtes économiques et chargée de communication et d’information auprès de la direction du commerce, Mme. Imène Garbab.

Ces points proposent des tenues complètes avec un prix de solidarité estimé à 6.000Da pour le costume composé de toutes les pièces vestimentaires pour les enfants des deux sexes, toutes catégories d’âge confondues, selon la même responsable qui a rappelé que "ce prix est raisonnable et attra ctif comparativement aux prix des vêtements et des chaussures appliqués actuellement sur le marché".

Les points de vente ouverts à cet effet sont situés à Souk El Asr (1), cité 1014 logements (2), cité Ouled Abraham (2), boulevard Zaâbar Ramdane (1), le deuxième étage du centre commercial Rais (1), et la cité 1006 logements (1), a précisé la même responsable, affirmant que "l’initiative est toujours ouverte pour les opérateurs économiques pour participer à cette action de solidarité". Première du genre dans la région, l’opération contribuera à consolider et faire répandre la culture de solidarité et renforcer également les liens d’union entre le peuple à travers la vente de vêtements de l’Aid pour enfants à des prix prenant en considération le pouvoir d’achat de plusieurs familles, a-t-on souligné.

L’opération de solidarité se poursuivra jusqu’à la veille de l’Aid El Fitr, selon la direction de wilaya du commerce et de la promotion des exportations qui a appelé tous les opérateurs économiques dont les commerçants de détail et de gros ou autres importateurs de vêtements et de chaussures à adhérer et participer à cette initiative de solidarité, selon Mme. Garbab.