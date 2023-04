Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé lundi à Bouira la volonté de son institution d’œuvrer sans relâche pour la consolidation des valeurs sociales de l’entraide, de solidarité et de la citoyenneté à travers l’ensemble des actions impliquant les jeunes dans le bénévolat à travers le territoire national.

Dans son allocution faite à l’ouverture de sa rencontre avec les élèves de l’institut national de la formation professionnelle Mohamed Saiki de Bouira, le président du CSJ a insisté sur l’importance de voir les jeunes s’impliquer dans la vie sociale et dans les différentes initiatives de bénévolat afin, a-t-il dit, "d’œuvrer tous à ancrer cette culture d’entraide, de solidarité et de citoyenneté". "Nous sommes ici à Bouira pour s’enquérir des différentes activités et actions de solidarité et de bénévolat en ce mois sacré pour servir les jeûneurs", a souligné M. Hidaoui, qui a pris part à un Iftar collectif organisé à l’institut de formation. Au cours de cette rencontre, le président du CSJ a appelé les jeunes stagiaires à renforc er les actions de bénévolat au niveau local afin d’aider et de servir les différentes franges de la société notamment en ce mois de Ramadhan.

M. Hidaoui s’est enquis du déroulement des différentes opérations de préparation des repas d’El Iftar au profit des jeuneurs à Bouira.

"Toutes les valeurs d'entraide et de solidarité proviennent des coutumes et traditions purement humaines de notre société qui sacralise les valeurs de bienfaisance et de solidarité", a-t-il dit.

L’hôte de Bouira a saisi cette occasion pour réitérer son soutien et encouragement pour ce genre d’initiatives. "Notre présence ici parmi vous constitue un soutien et un encouragement pour vous et pour promouvoir le sens de la citoyenneté chez les jeunes", a-t-il lancé à l’adresse des jeunes bénévoles participant à la préparation d’El Iftar dans le même institut.

Après la rupture du jeûne, le président du CSJ s’est dirigé vers la mosquée Malek Ibn Nabi de la cité 56 logements de la ville de Bouira, où il a honoré les lauréats du concours local de récitation du Saint coran, ainsi que trois étudiants africains (Bénin) de l’institut national de la formation des Imams.