Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani a annoncé, lundi à Alger, l'organisation prochaine d'ateliers thématiques pour la prise en charge des préoccupations des professionnels du secteur.

En vue d'améliorer les conditions professionnelles des pêcheurs, des ateliers thématiques seront organisés les prochains jours ayant trait à la protection sociale, l'accostage des navires, les activités de la pêche et l'aquaculture, a déclaré M. Badani à la presse lors d'une visite de travail et d'inspection au port de Djemila à Ain Benian.

Ces ateliers verront la participation de l'ensemble des acteurs du domaine dans l'objectif d'obtenir des résultats en faveur du pêcheur et les autres professionnels, ajoute le ministre. Dans ce sillage, le ministre a mis l'accent sur l'importance de l'échange de vues avec les différents professionnels et du travail dans un cadre "participatif et consultatif" avec tous les acteurs concernés y compris la recherche scientifique qui est "cruciale pour le développement du secteur". Ces mesures, en cours d'élaboration, s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la production halieutique pour baisser les prix proposés au consommateur.

Lors de cette visite, le ministre a échangé avec des professionnels écoutant leurs préoccupations liées principalement à l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Il a inspecté, par la même, trois navires de pêche d'une longueur allant de 12.5 à 14.5 mètres qui viennent renforcer la flotte du port Djemila. M. Badani s'est ensuite rendu au Laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux où il a suivi des explications sur son activité et ses missions. Le Laboratoire national a signé, à l'occasion, une convention de coopération avec un investisseur privé en matière d'aquaculture en vue de lui assurer un accompagnement technique et un suivi du processus de production.