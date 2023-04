Le médiateur de la République, Abdelmadjid Ammour, a affirmé lundi à Laghouat, que les rencontres avec la société civile sont susceptibles de renforcer la communication entre l’administration et les citoyens. S’exprimant lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile organisée en marge de sa visite de travail dans la wilaya, M. Ammour a indiqué que de "telles rencontres sont susceptibles de renforcer les canaux de communication entre l’administration et les citoyens, tout en consacrant la démocratie participative".

Il a, dans ce sillage, souligné que le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune accorde un grand intérêt à la promotion du cadre de vie du citoyen et la prise en charge de ses préoccupations, en application de ses 54 engagements.

Et d’ajouter : "les acquis réalisés en matière de développement local, notamment dans les régions enclavées, reflètent véritablement la concrétisation de ces engagements, qui n'auraient pas été possibles sans son attention particulière et suivi rigoureux pour mettre en œuvre les décisions prises et la concrétisation de l’ensemble des programmes publics ayant pour objectif de répondre au mieux aux attentes du citoyen, tout en œuvrant à éradiquer les obstacles bureaucratiques et consacrer la bonne gouvernance".

Auparavant, M. Ammour accompagné des autorités de la wilaya, a visité la zone agricole de Araare relevant de la commune d’Oued Morra (100 km nord de Laghouat), où il a mis en relief l’importance de développement de l’activité agricole dans la région, soulignant que l’Etat s'attelle à accompagner les agriculteurs et prendre en charge leurs préoccupations.

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité de concrétiser tous les programmes retenus en faveur de la wilaya en matière de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique, afin de permettre de satisfaire les nouvelles demandes au titre des prochains programmes.

Le médiateur de la République a également écouté des explications sur la situation actuelle de l’ensemble des projets d’électrification, avant d’inspecter la route reliant la localité de Madna à Oued Morra sur 31 km. Lors de sa tournée, il s’est enquis de la réalisation d’une salle de soins dans la région d’El-Hadjeb (commune de Tadjemout) en plus d’autres projets, dont un puits artésien, un château d’eau, un réseau d’alimentation en eau potable, un réservoir de gaz propane, un stade de proximité doté d’une pelouse artificielle, ainsi que des opérations d’aménagement urbain y compris le revêtement de routes et l’installation de l’éclairage public).

Le médiateur de la République a présidé, en outre une cérémonie de remise de trois camions-citerne d’une capacité de 10.000 litres au profit des communes d’Oued Morra, Ksar El-Hirane, Sidi Ali, afin de renforcer l’alimentation des habitants des zones reculées en eau potable.