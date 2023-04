Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé lundi à Biskra la nécessité de "hâter la réalisation des projets de raccordement des oasis de palmiers-dattiers aux sources de l’hydraulique agricole".

Après avoir suivi un exposé sur son secteur dans la wilaya de Biskra, le ministre a indiqué que son département ministériel œuvre à "réduire les délais de réalisation des projets de raccordement des oasis de palmiers-dattiers aux sources de l’hydraulique agricole particulièrement les forages". M. Derbal a affirmé la nécessité de "mobiliser l’eau en tant que facteur accompagnant les projets d’investissement agricole", relevant que la wilaya a bénéficié de 14 forages agricoles dont 10 profonds actuellement en voie d’être raccordés aux oasis de palmiers-dattiers sous l’égide de l’Office national d’irrigation et de drainage.

Le ministre a insisté sur l’importance de faciliter les procédures administratives et d’accélérer l’exécution des projets, soulignant que la mobilisation de l’eau potable pour la wilaya de Biskra "constitue une priorité pour son département ministériel au côté de l a rénovation des réseaux d’assainissement et plusieurs projets sont en cours de réalisation dans ce domaine". Pour l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable, M. Derbal a rappelé que des opérations en cours portent ainsi sur le fonçage de quatre nouveaux forages afin de mobiliser des quantités supplémentaires de près de 20 litres/seconde, considérant que la distribution de cette denrée vitale doit être effectuée d’une manière équitable. Il a également considéré que l’amélioration du service public de distribution de l’eau est assurée dans la wilaya de Biskra par l’Algérienne des eaux (ADE), affirmant qu’une coordination est en cours entre son département ministériel et les deux ministères de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et des Finances pour aplanir les difficultés rencontrés par l’ADE dont l’exécution de ses missions.

M. Derbal a inspecté durant le premier jour de sa visite dans la wilaya de Biskra le projet de réhabilitation des oasis de la commune d’El Kantara par la réalisation de trois forages et d’un canal d’irrigation. Il devra assister dans la soirée à la célébration de Leïlet El Kadr (27ème jour du Ramadhan) à la mosquée cheikh Ahmed Meghzi Bekhouche avant de se rendre mardi vers la commune d’El Hadjeb pour mettre en service un c hâteau d’eau et inspecter un projet d’hydraulique agricole dans la commune de Foughala.