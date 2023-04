Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, lundi, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Algérie, Voho Sahi Alphonse,

avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage, indique la chambre basse du Parlement dans un communiqué.

La rencontre, tenue au siège de l'APN, a été l'occasion pour M. Boughali de "se féliciter de la profondeur des relations entre les deux pays, qui aspirent à les approfondir et à les renforcer au mieux des intérêts et des questions d'intérêt commun", d'autant que l'Algérie et la Côte d'Ivoire "disposent de potentiels leur permettant de contribuer au développement du continent, en investissant dans leurs richesses, ainsi que dans le facteur humain, créateur de la richesse".

M. Boughali a, également, émis le vœu d'intensifier les rencontres pour renforcer les relations entre les deux pays, exprimant "ses remerciements et sa reconnaissance à son homologue, le Président du Conseil national ivoirien, pour son invitation, l'accueil réservé et les échanges tenus à l'occasion de l'ouverture de la session ordin aire du Conseil ivoirien". De son côté, le diplomate ivoirien a salué le rôle régional et diplomatique joué par l'Algérie, érigée en "destination privilégiée pour les Africains qui y ont trouvé leur deuxième pays, et une extension de l'espace africain, cette extension naturelle qu'il faudrait renforcer et consolider", a conclu le communiqué.