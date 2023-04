Le président irakien, Abdel Latif Rachid, a fait savoir lundi que l'Irak était prêt à aider les parties en conflit au Soudan à organiser un dialogue en vue d'un cessez-le-feu. "Je veux assurer nos frères au Soudan de la volonté de l'Irak de déployer des efforts et d'aider à assurer les opportunités de dialogue constructif d'une manière qui contribue à donner la priorité à la paix et à renforcer l'approche démocratique", a déclaré M. Rachid dans un communiqué.

L'Irak suit de près les développements malheureux au Soudan, qui ont coûté la vie à des civils, endommagé des institutions, et perturbé les opportunités de poursuivre la construction et les progrès sur la voie démocratique et pacifique du Soudan, selon ce communiqué.

M. Rachid a exprimé son espoir que les parties en conflit au Soudan "abandonnent le recours aux armes et à la violence et s'appuient sur les principes de démocratie pour renforcer les opportunités de dialogue d'une manière qui préserve la vie, la paix et la justice".

De violents affrontements ont éclaté samedi entre les Forces armées soudanaise et les Forces de souti en rapide (FSR, paramilitaires) à Khartoum et dans d'autres villes, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir déclenché le conflit.

De profondes divergences sont apparues entre l'armée soudanaise et les FSR, notamment en ce qui concerne l'intégration de ces paramilitaires dans l'armée, comme le stipule un accord-cadre signé entre les dirigeants militaires et civils le 5 décembre 2022.