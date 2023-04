La sélection algérienne de handball a décroché la troisième place du championnat arabe juniors garçons après avoir battu son homologue libyenne (34-23), dimanche soir à la salle Rached Khouaja à Mahdia (Tunisie), en match comptant pour la 3e et 4e place de la compétition.

Le titre de la 5e édition du championnat arabe juniors est revenu à la sélection tunisienne qui a pris le dessus sur l'Arabie Saoudite (34-25). Il s'agit du troisième sacre décroché par les Tunisiens après avoir remporté les éditions de 1998 et 2001. Les deux handballeurs algériens Ramy Sidi Aissa et Rabah Racim Medahi ont été désignés meilleurs ailiers, alors que leur coéquipier Nédal Blida a terminé meilleur buteur de la compétition arabe.

Le championnat arabe revient après neuf années d'interruption. Il est organisé pour la deuxième fois en Tunisie après l'édition 1998.

Les quatre précédentes éditions ont été remportées deux fois par la Tunisie (1998 et 2001), et une fois par la Jordanie (2000) et par l'Egypte (2014).