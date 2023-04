La 4e édition du 14 kilomètres sur route de Terrai Bainen a été programmée pour le 29 avril courant, dans la Wilaya de Mila (Est), a appris l'APS lundi auprès des organisateurs.

Une course pédestre, ouverte à différentes catégories d'âge, à savoir: celles des 18-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et celle des plus de 60 ans, en plus d'une course destinée aux personnes handicapées,également au menu.

"Le vainqueur de la course recevra le +Prix Major+, représentant une cagnotte de 60.000 DA, alors que les cinq premiers dans toutes les catégories d'âge engagées auront droit à des primes se situant entre 4000 DA et 40.000 DA" ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, ajoutant que l'athlète le plus âgé aura droit à un chèque de 6000 DA "à condition d'aller au bout" et de terminer la course.

Les autres participants ne seront pas en reste, puisque les organisateurs ont prévu une multitude de cadeaux symboliques, dont un lot de 400 T-Shirts, qui seront "distribués sur la ligne d'arrivée", juste après la fin de la course, a-t-on encore annoncé de même source.