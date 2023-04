Premier de la classe catégorie "superfruits frais", le kiwi est le chouchou des nutritionnistes. On le dévore tout frais ou en jus pour préserver toutes ses qualités. Zoom sur le kiwi avec Maxime Mességué, diététicien nutritionniste.

Nul autre fruit ne concentre les nutriments autant que le kiwi : sur 21 fruits courants testés, il possède la densité nutritionnelle la plus forte. "Ce record est surtout dû à sa très haute teneur en vitamine C, explique Maxime Mességué : il en contient 80 mg/100 g, soit exactement nos besoins !"

La vitamine C n'est pas seulement celle de l'immunité (adieu rhume, grippe) "mais aussi celle du tonus et... de la beauté puisqu'elle aide à produire du collagène, notre antirides naturel, et lutte contre les radicaux libres oxydants." En plus, elle aide à mieux assimiler le fer, lui aussi antifatigue. "Si on mange peu de fruits et légumes, mettre deux kiwis au menu chaque matin est une bonne garantie de base", poursuit l'expert.

LE CHAMPION DE LA DIGESTION

Autre spécificité, "le kiwi renferme une enzyme, l'actinidine, qui aide à digérer les protéines animale (viande, poisson, œufs, lait...)", détaille le nutritionniste. Elle accélère tant le processus que le corps peut utiliser plus vite ces protéines et que tout inconfort gastrique s'envole. Un seul fruit suffit en fin de repas pour se sentir plus léger ! "Plus largement, ses fibres améliorent le transit intestinal, le syndrome du côlon irritable, le métabolisme (moins de cholestérol et une meilleure glycémie). Deux kiwis en apportent 5 g, soit 15 % des recommandations". Quant à ses phénols, ils ont un effet prébiotique (c'est à dire de permettre le développement d'un bon microbiote), bénéfique pour notre flore intestinale.

ANTIKILOS, ANTIDIABÈTE ET PROTECTEUR CARDIAQUE

Son index glycémique de 52 le classe parmi les meilleurs desserts pour le diabétique et le candidat à la minceur. "En plus, il est peu calorique, aide à contrôler l'appétit et à garder la ligne. Quant à son potassium, il contrebalance l'excès de sodium et s'avère un précieux allié pour réguler la pression artérielle", poursuit Maxime Mességué. Sa combinaison unique en multiples antioxydants - acide phénolique, flavanes, flavanols... - protège notre ADN des dommages oxydatifs : un gage de prévention cardiaque, anticancer et anti-vieillissement accéléré.

QUELS KIWIS CHOISIR ?

Le Haward : vert et poilu, c'est le plus riche en petits pépins donc en vitamine E, antioxydante. 2 kiwis = 100 % de nos besoins en vitamine C.

Le Zespri Gold : jaune à peau lisse, il est encore plus sucré, moins acidulé et plus riche en vitamine C. Un seul fruit couvre nos besoins.

Le Nergi, mini : c'est le plus difficile à trouver mais au top nutritionnel : encore plus vitaminé et, en plus, on le mange avec la peau, comme une petite prune. Or, la peau est toujours un concentré de nutriments, notamment de vitamine C. On les dévore par 3 ou 4.