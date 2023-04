La vitamine C est sans doute la plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue, elle permet de booster notre énergie et nos défenses immunitaires. Où la trouve-t-on ? Quand a-t-on besoin d'en prendre en supplément ?

La vitamine C est un antioxydant qui neutralise les radicaux libres, les substances responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. La vitamine C stimule les défenses de l’organisme contre les infections et améliore le fonctionnement du système nerveux.

Elle prévient et diminue la sévérité des allergies, favorise l'absorption favorise l’assimilation du fer et du calcium des aliments, accélère la guérison/cicatrisation après une intervention chirurgicale ou une lésion des tissus (accident…) et participe à la synthèse hormonale. Surtout, elle est réputée pour lutter efficacement contre la fatigue, notamment en période de virus hivernaux.

On trouve de la vitamine C dans tous les végétaux, surtout frais, et particulièrement les kiwis, baies (cassis, mûres, framboises…), tomates, poivrons, agrumes (orange, citron), fraises, mais aussi persil, choux (toute la famille !), mâche ou cresson.

QUAND A-T-ON BESOIN DE SE SUPPLÉMENTER ?

Nos besoins en vitamine C sont accrus en cas de stress (émotion violente, pollution, fatigue, sport intense), d'alcoolisme ou de tabagisme (une seule cigarette en détruit 25 mg : faites le calcul en fonction de votre consommation).

Mais on peut également manquer de vitamine C quand on prend régulièrement de l'aspirine car elle empêche l'absorption de vitamine C. En cas de traitement régulier, choisissez une aspirine avec vitamine C qui a pour but de remplacer le déficit induit par le comprimé d’aspirine lui-même.

Il est également conseillé de se supplémenter an cas de rhume, asthme, de pratique intensive du sport, de maladie infectieuse, de cancer ou de traitement régulier avec des antidépresseurs.

QUELS SONT LES SIGNES DE CARENCE ?

Une peau terne.

Des gencives qui saignent (comme dans le scorbut, maladie due à une carence prolongée en vitamine C).

Un purpura (taches hémorragiques).

Une grande fatigue.

Des douleurs articulaires.

Une cicatrisation lente.

Y A-T-IL DES RISQUES DE SURDOSAGE ?

La vitamine C'est la vitamine la plus consommée en automédication pour booster l'énergie. Les apports nutritionnels conseillés sont de 110 milligrammes de vitamine C par jour (une orange et un kiwi),à partir de 13 ans. Ils sont majorés à 120 chez les personnes de plus de 60 ans et en cas de grossesse ou d’allaitement. Mais on peut monter jusqu'à 4000 mg sans aucun risque, car l'organisme évacue l'éventuel excès dans les urines. Seul inconvénient, absorbé après 17 heures, un complément alimentaire de vitamine C peut perturber le sommeil.