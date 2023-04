Notre organisme se carence facilement en vitamine C, notamment en cas de stress répétitifs, de tabagisme, d'alimentation pauvre en fruits et légumes... Pour éviter les carences, voici les aliments à privilégier.

La vitamine C joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions de l'organisme. C'est un antioxydant puissant qui participe à la lutte contre les radicaux libres et donc tous les processus de vieillissements.

C'est également un composant du collagène, protéine indispensable à la formation du tissu conjonctif (peau, cartilage, os, dent, muscles) et à ce titre elle aide à lutter contre l'arthrose. Elle participe au bon fonctionnement du système nerveux et du cerveau. La vitamine C a aussi un rôle "anti-fatigue" en renforçant le système immunitaire et en boostant l'action des globules blancs. De plus, elle facilite l'absorption du fer non-héminique d'origine végétale.

1/9 - Le poivron rouge

Le poivron rouge est le légume frais qui renferme le plus de vitamine C après le persil. Sa teneur de 160mg de vitamine C pour 100g est très supérieure à celle des autres légumes. Il convient de le consommer cru car la cuisson détruit 50% des vitamines.

Le poivron vert est lui aussi une source importante de vitamine C avec 120mg de vitamine C pour 100g.

2/9 - Le cassis

Le cassis a une très haute teneur en vitamine C : 200mg pour 100g. 55g de cassis suffisent à couvrir l'apport journalier recommandé en vitamine C pour un adulte. A poids égal, le cassis contient 4 fois plus de vitamine C qu'une orange ! Cette vitamine C favorise la bonne assimilation du fer présent dans le cassis.

3/9 - Le chou Kale

Le chou Kale apporte 120mg de vitamine C pour 100g. Dans deux poignées de feuilles de kale il y a plus de 100% des apports recommandés en vitamine C. Attention, la vitamine C est très fragile. Elle est détruite par l'exposition à la lumière et à la chaleur. Mieux vaut privilégier une cuisson douce. Le chou de Bruxelles est également très riche en vitamine C.

4/9 - L'orange

Un verre d'orang pressé apporte 110 mg/l de vitamine C. Aujourd'hui, de plus en plus de supermarchés proposent des machines à jus d'orange pressé. Or, rappelons-le, les nutritionnistes recommandent de boire les jus pressés rapidement afin de profiter au maximum de leurs vitamines. Au contact de la lumière, la vitamine C est fragile et se dégrade. Ils restent néanmoins plus riches en vitamines C que les jus d'orange pasteurisés du commerce.

5/9 - Le citron

Le citron figure au palmarès des fruits les plus riches en vitamine C avec une teneur de 51mg de vitamine C pour 100g. Dans le citron la vitamine C est accompagnée de composés flavonoïdes (naringide, hespéridoside...) appelés de manière globale vitamine P et qui renforcent l'action de la vitamine C.

6/9 - Le kiwi

Le kiwi est un des fruits les plus riches en vitamine C. Il contient de 80 à 100mg de vitamine C pour 100g. A poids égal le kiwi contient plus du double de vitamine C que l'orange et le citron. Un seul kiwi pris au petit-déjeuner couvre le besoin en vitamine C journalier.

7/9 - La papaye

La papaye est le 4ème fruit qui contient le plus de vitamine C, après la goyave, le cassis et le kiwi. 100g de papaye apportent 65mg de vitamine C. Et comme elle fait partie des fruits les moins énergétiques vous pouvez la mettre souvent au menu, en salade de fruit ou en jus.

8/9 - Le litchi

Le litchi contient 70mg de vitamine C pour 100g. La consommation de 100 g de litchi (frais) permet d'atteindre entre 80 à 95% des besoins en vitamine C pour un adulte. Le litchi contient également une grande quantité de vitamines B, vitamines impliquées dans de nombreux rôles, tels que la production d'énergie et le bon fonctionnement du système nerveux.

9/9 - Le persil

100g de persil apportent entre 125 et 200mg de vitamine C. En comparaison 100g d'orange en contiennent 50mg, soit 4 fois moins. L'ajout de persil permet de rehausser le goût des plats et de compléter l'apport en vitamine C des fruits et légumes.