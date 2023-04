Le service de pédiatrie du CHU "Docteur Benzerdjeb" d’Oran organise, à partir de ce mois d’avril, une formation en éducation thérapeutique, nutritionnelle et préventive pédiatrique, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cet établissement de santé.

Il s’agit d’une formation destinée à tous les auxiliaires intervenant dans la prise en charge des maladies chroniques prévalant chez l’enfant, a- t-on précisé dans la présentation de cette formation, ajoutant que diététiciens, infirmiers, puéricultrices, psychologues et toute personne pratiquant l’éducation thérapeutique du patient (ETP) peuvent s’inscrire.

La formation qui s’étale sur plusieurs mois, inclut des cours théoriques, des ateliers pratiques, ainsi qu’une journée de formation trimestrielle animée par des experts, a-t-on fait savoir. S’agissant des thématiques qui seront traitées dans ce cycle de formation, les organisateurs expliquent qu’elles sont multiples, comme "diabète type 1 et insulinothérapie", "diabète type 2 et prise en charge nutritionnelle", "diarrhée aigue et renutrition", "mucov iscidoses, thérapie et nutrition".

D’autres maladies prévalant chez l’enfant, comme l’obésité, l’allergie aux protéines de lait de vache (APLV), l’asthme et la maladie cœliaque, feront également l’objet d’ateliers et de conférences dans le cadre de cette formation, a-t-on encore ajouté.